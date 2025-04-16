Покарябал грудь и порвал платье: Сергею Никоненко 84 года. Правда о советских секс-скандалах и презрение к релокантам

Сергей Никоненко, актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист, сегодня, 16 апреля, празднует свой 84-й день рождения. За свою долгую карьеру, охватывающую более пятидесяти лет, он стал не только народным артистом РСФСР, но и символом целой эпохи в отечественном кинематографе, сыграв более чем в 210 фильмах.