Покарябал грудь и порвал платье: Сергею Никоненко 84 года. Правда о советских секс-скандалах и презрение к релокантам

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)
Сергей Никоненко, актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист, сегодня, 16 апреля, празднует свой 84-й день рождения. За свою долгую карьеру, охватывающую более пятидесяти лет, он стал не только народным артистом РСФСР, но и символом целой эпохи в отечественном кинематографе, сыграв более чем в 210 фильмах.
В последние годы его имя стало ассоциироваться не только с выдающимися ролями, но и с яркой общественной позицией. В роли активного сторонника специальной военной операции и критика тех, кто покинул страну. О жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».
Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)
Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве в простой рабочей семье. До начала войны мама с младенцем покинула Москву и отправилась в деревню, где вскоре оказалась на оккупированной территории. Они провели более года в партизанском отряде, где женщина проявила невероятную стойкость, работая прачкой и поваром.
Отец мальчика в то время сражался на другом фронте. Когда война закончилась, семья воссоединилась и вернулась в свою довоенную коммунальную квартиру в Москве.
В школьные годы Сергей увлекся музыкой и активно участвовал в различных мероприятиях: концертах, конкурсах и спектаклях. Его любовь к искусству проявилась рано — уже в 13 лет он твердо решил стать артистом, что стало основой его будущей успешной карьеры.
Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)
В 1958 году, сразу после окончания школы, он стал студентом ВГИКа, где обучался на курсе, который вели Герасимов и Макарова.
В 1961 году Сергей Никоненко впервые появился на экранах в фильме «Сердце не прощает», где он исполнил роль Гриши Топилина.
На актерском образовании артист не остановился и, получив опыт работы на сцене, продолжил обучение на режиссёрском факультете ВГИКа и в 1971 году получил второй.
В послужном списке Сергея Никоненко более двухсот актёрских работ в кино и семнадцать режиссёрских работ. К половине из них он также написал сценарии. Среди самых ярких работ – главные роли в фильмах «Журналист», «Красная площадь», «Петрухина фамилия», «Пой песню, поэт», «Трын-трава», «Шестой», «Инспектор ГАИ», «Если можешь, прости», «Корабль пришельцев», «Парад планет», «Завтра была война», «Елки-палки!», «А поутру они проснулись», «Классик», «Охота жить».
Профессия актёра иногда бывает непростой из-за необходимости взаимодействовать с большим числом людей. Сергей Никоненко не стал исключением. Артист никогда не уходил со съёмочной площадки, что называется, «хлопнув дверью», но имел место в его жизни эпизод, когда артисту пришлось ударить режиссёра.
На съёмках картины «Земляки» режиссёр Валентин Виноградов начал капризничать. Съёмочный процесс откладывался, потому что режиссёр голодный, покормили, там ещё отговорки начались. Последней каплей стали слова режиссёра о том, что девочка на площадке ему понравилась и когда он наладит с ней отношения, тогда и продолжат снимать. На этом терпение Никоненко закончилось.
Стоит заметить, что неприязнь актёра к режиссёру была еще после съёмок, проходивших ранее в Нижнем Новгороде. Тогда Виноградов силой склонял к близости актрису Галю Ненашеву.
Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)
После событий февраля 2022 Сергей Никоненко не просто выразил свою поддержку СВО, но и сообщил, что считал её необходимой с 2014 года, когда Украина начала наносить удары по Донбассу.
С началом специальной военной операции он не остался безучастным и оказывает поддержку российским военнослужащим, в том числе выступает с концертами в районах, близких к линии фронта.
Также стоит отметить, что Никоненко не стесняется высказываться про артистов, покинувших Россию в трудные времена.
С 2014 года Никоненко является президентом Гильдии актёров кино России. Его вклад в общественную и культурную жизнь страны отмечен множеством наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почёта и другие.
Несмотря на свои годы, Сергей Никоненко продолжает активно работать в кино и на телевидении. В последнее время его можно было увидеть в таких проектах, как «Годунов», «Доктор Рихтер», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Мятеж». В 2024 году он стал частью актёрского состава сериала «Склифосовский», который выходит на телеканале «Россия-1».
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Ранние годы
Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)
Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве в простой рабочей семье. До начала войны мама с младенцем покинула Москву и отправилась в деревню, где вскоре оказалась на оккупированной территории. Они провели более года в партизанском отряде, где женщина проявила невероятную стойкость, работая прачкой и поваром.
Отец мальчика в то время сражался на другом фронте. Когда война закончилась, семья воссоединилась и вернулась в свою довоенную коммунальную квартиру в Москве.
В школьные годы Сергей увлекся музыкой и активно участвовал в различных мероприятиях: концертах, конкурсах и спектаклях. Его любовь к искусству проявилась рано — уже в 13 лет он твердо решил стать артистом, что стало основой его будущей успешной карьеры.
На пути к славе
Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)
В 1958 году, сразу после окончания школы, он стал студентом ВГИКа, где обучался на курсе, который вели Герасимов и Макарова.
«Я после школы рабочей молодежи сразу поступал в четыре театральных вуза Москвы. Особенно хотел учиться в «Щуке», потому что это театральное училище было в пяти минутах ходьбы от моего дома. Но меня никуда не брали! Так что последняя надежда оставалась на ВГИК, который в те годы был не таким престижным, как потом, да и находился очень далеко. На троллейбусе номер 2 я целый час добирался до ВГИКа, и тогда мне казалось, что это целая вечность. И вот тут мне повезло, поскольку я попал на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, которые уже в те годы были легендарными личностями. Когда я проучился у них всего два месяца, то понял, что должен быть благодарен тем четырем вузам, которые меня забраковали», — делился актер в одном из интервью.
В 1961 году Сергей Никоненко впервые появился на экранах в фильме «Сердце не прощает», где он исполнил роль Гриши Топилина.
На актерском образовании артист не остановился и, получив опыт работы на сцене, продолжил обучение на режиссёрском факультете ВГИКа и в 1971 году получил второй.
В послужном списке Сергея Никоненко более двухсот актёрских работ в кино и семнадцать режиссёрских работ. К половине из них он также написал сценарии. Среди самых ярких работ – главные роли в фильмах «Журналист», «Красная площадь», «Петрухина фамилия», «Пой песню, поэт», «Трын-трава», «Шестой», «Инспектор ГАИ», «Если можешь, прости», «Корабль пришельцев», «Парад планет», «Завтра была война», «Елки-палки!», «А поутру они проснулись», «Классик», «Охота жить».
Конфликты на съемках
Профессия актёра иногда бывает непростой из-за необходимости взаимодействовать с большим числом людей. Сергей Никоненко не стал исключением. Артист никогда не уходил со съёмочной площадки, что называется, «хлопнув дверью», но имел место в его жизни эпизод, когда артисту пришлось ударить режиссёра.
На съёмках картины «Земляки» режиссёр Валентин Виноградов начал капризничать. Съёмочный процесс откладывался, потому что режиссёр голодный, покормили, там ещё отговорки начались. Последней каплей стали слова режиссёра о том, что девочка на площадке ему понравилась и когда он наладит с ней отношения, тогда и продолжат снимать. На этом терпение Никоненко закончилось.
«Я администратору говорю: «Ну-ка подними его». Тот поднял. Я ему в печень — бах! «Ты вообще не имеешь морального права снимать такой материал шукшинский!» Я сам развел всю ту мизансцену с Владом Заманским, а Виноградову сказал: «Говори «мотор» и больше, гад, ни слова!» Он шепчет: «Мотор!» (Хохочет.) Хотя не без способностей был режиссер, но вот… Подонок!» — цитирует слова артиста на своем канале журналист Андрей Колобаев.
Стоит заметить, что неприязнь актёра к режиссёру была еще после съёмок, проходивших ранее в Нижнем Новгороде. Тогда Виноградов силой склонял к близости актрису Галю Ненашеву.
«Галя растрёпанная, рыдая, бежит с лестницы... Выяснилось, что он позвал ее на репетицию и начал приставать. Покарябал ей грудь, порвал платье, Галя еле вырвалась… Я еще тогда хотел его отлупить», — делился Никоненко с Колобаевым.
Актер об СВО
Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)
После событий февраля 2022 Сергей Никоненко не просто выразил свою поддержку СВО, но и сообщил, что считал её необходимой с 2014 года, когда Украина начала наносить удары по Донбассу.
С началом специальной военной операции он не остался безучастным и оказывает поддержку российским военнослужащим, в том числе выступает с концертами в районах, близких к линии фронта.
Также стоит отметить, что Никоненко не стесняется высказываться про артистов, покинувших Россию в трудные времена.
«Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда», — цитирует артиста aif.ru.
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Как сейчас живет артист?
С 2014 года Никоненко является президентом Гильдии актёров кино России. Его вклад в общественную и культурную жизнь страны отмечен множеством наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почёта и другие.
Несмотря на свои годы, Сергей Никоненко продолжает активно работать в кино и на телевидении. В последнее время его можно было увидеть в таких проектах, как «Годунов», «Доктор Рихтер», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Мятеж». В 2024 году он стал частью актёрского состава сериала «Склифосовский», который выходит на телеканале «Россия-1».
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