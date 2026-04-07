Микробиолог рассказала, как часто надо стирать простыни
Микробиолог Примроуз Фристоун рассказала, как часто надо стирать простыни и другое постельное белье. Об этом сообщает Unilad.
Эксперт пояснила, что на постельных принадлежностях быстро накапливаются бактерии, грибки, пот, пыль, аллергены и клетки кожи, что может вызвать аллергию, раздражение, проблемы с дыханием и неприятный запах. Даже после душа перед сном проблема не исчезает, так как в течение дня на коже и волосах оседают различные загрязнители, пыльца и другие частицы, которые затем оказываются в постели.
Фристоун рекомендует проводить стирку простыней и наволочек еженедельно. При наличии заболеваний, повышенной потливости или домашних животных частоту стирки следует увеличить до трех–четырех раз в неделю.
Для эффективной борьбы с бактериями и пылевыми клещами рекомендуется стирать белье при температуре не ниже 60 градусов. Одеяла и пододеяльники можно обновлять реже — примерно раз в две недели, но при наличии животных интервал лучше сократить. Одеяла следует стирать каждые три–четыре месяца, учитывая рекомендации на ярлыке, так как некоторые изделия требуют профессиональной чистки.
