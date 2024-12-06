Миллионы на счетах и дом с бассейном в Подмосковье: как родные умершего Романа Мадянова будут делить наследство

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости)
27 сентября состоялись похороны Романа Мадянова. Актёр, известный по роли в сериале «Солдаты», был похоронен на кладбище в Московской области. В последние годы своей жизни он активно снимался и выступал, даже несмотря на болезнь. 6 декабря стало известно об открытии наследственного дела после смерти Мадянова. Кто претендует на имущество артиста и что он оставил после себя расскажет «Радио 1».
Причины смерти Романа Мадянова
Смерть Романа Мадянова стала неожиданностью для многих его поклонников. В начале сентября состояние артиста значительно ухудшилось. Онкологи собирались снова обсудить его ситуацию, поскольку лечение не приносило результатов, но, к сожалению, не успели. Последние дни Роман провёл дома, он перестал есть и практически не вставал. 25 сентября семья решила отвезти его в больницу, где он скончался.
После похорон артиста в СМИ начали обсуждать то, что близкие готовились к траурному событию и заранее решили большинство юридических вопросов.
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Наследие Романа Мадянова
Что касается недвижимости, то актер оставил после себя достаточно весомое наследство, включая квартиру в Москве и загородный дом. На участке Мадянова также есть красивый пруд, в котором актёр устраивал заплывы, летом он установил бассейн. И, конечно же, неизменный атрибут любого жителя загорода — шикарная баня. Эксперты оценивают участок в 30 млн рублей.
Кому перейдет наследство Мадянова
Роман Мадянов (Фото: РИА Новости)
У Романа Мадянова есть два наследника — его супруга Наталья и сын Роман. Согласно законодательству, после смерти супруга его половина автоматически переходит вдове, а оставшаяся доля делится между ней и сыном, если отсутствует завещание.
6 декабря стало известно, что в Москве было открыто наследственное дело по факту кончины актера Мадянова. Как передает РИА Новости со ссылкой на юриста Дениса Корягина, это свидетельствует о том, что родные актера выразили намерение принять наследство.
Корягин уточнил, что наследники должны подать заявление о вступлении в права наследования в течение шести месяцев с момента смерти, иначе им придется обращаться в суд для восстановления сроков и оформления прав на имущество покойного.
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