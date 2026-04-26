Милонов отреагировал на оскорбление в свой адрес на премии шансона

Депутат Милонов спокойно отнесся к выкрику зрителя на премии «Шансон года»
Депутат Госдумы Виталий Милонов спокойно отнесся к оскорблению в свой адрес на премии «Шансон года». Об этом сообщает MK.RU.
По словам парламентария, зритель был нетрезв, и подобное на концертах происходит часто.
«Пьяный мужик чего-то стал орать, какой там инцидент? На концертах часто бывает, что выпил один человек и стал орать. <...> Что с того? Прекрасный зал, прекрасные артисты!» — сказал Милонов.Он опроверг сообщения о том, что скоропостижно покинул сцену из-за высказывания мужчины. Депутат пояснил, что организаторы изначально просили его выступить максимально коротко из-за ограниченного времени.
«Две фразы я планировал сказать и сказал. Все. С Шуфутинским мы в прекрасном настроении ушли за кулисы», — заключил политик.Напомним, накануне он вышел на сцену и процитировал песню «Еврейский портной». В этот момент один из зрителей выкрикнул в его адрес нецензурную фразу. В СМИ появилась информация, что сразу после этого парламентарий поспешно удалился.