Милонов отреагировал на оскорбление в свой адрес на премии шансона

26 апреля 2026, 17:03

Депутат Милонов спокойно отнесся к выкрику зрителя на премии «Шансон года»

Депутат Госдумы Виталий Милонов спокойно отнесся к оскорблению в свой адрес на премии «Шансон года». Об этом сообщает MK.RU.





По словам парламентария, зритель был нетрезв, и подобное на концертах происходит часто.

«Пьяный мужик чего-то стал орать, какой там инцидент? На концертах часто бывает, что выпил один человек и стал орать. <...> Что с того? Прекрасный зал, прекрасные артисты!» — сказал Милонов.

«Две фразы я планировал сказать и сказал. Все. С Шуфутинским мы в прекрасном настроении ушли за кулисы», — заключил политик.