Милонов оценил клип SHAMAN с лицами иноагентов: «Представляю, как Макаревича* корежит»
Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил идею нового клипа певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), в котором с помощью нейросетей «оживили» лица иноагентов и заставили их петь. Свое мнение он выразил в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что такой ход неизбежно привлечет повышенное внимание к композиции. Он высоко оценил вокал Дронова, а также добавил, что его песня точно «зайдет».
«Он хорошо посмеялся над [певцом] Андреем Макаревичем*. Представляю, как Макаревича* корежит, как он давится, увидев свою нейрослоповую рожу», — поделился Милонов.Он счел такую шутку удачной, учитывая огромное количество фанатов артиста. При этом в вопросах патриотизма, подчеркнул он, ему ближе шестая симфония Чайковского.
Напомним, SHAMAN выпустил клип на песню «Россия-мама», где с помощью ИИ-технологий «оживил» лица иноагентов, заставив их подпевать.