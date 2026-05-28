Милонов оценил клип SHAMAN с лицами иноагентов: «Представляю, как Макаревича* корежит»

28 мая 2026, 19:48

Милонов положительно оценил идею нового клипа SHAMAN с лицами иноагентов

Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил идею нового клипа певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), в котором с помощью нейросетей «оживили» лица иноагентов и заставили их петь. Свое мнение он выразил в беседе с NEWS.ru.





Парламентарий отметил, что такой ход неизбежно привлечет повышенное внимание к композиции. Он высоко оценил вокал Дронова, а также добавил, что его песня точно «зайдет».

«Он хорошо посмеялся над [певцом] Андреем Макаревичем*. Представляю, как Макаревича* корежит, как он давится, увидев свою нейрослоповую рожу», — поделился Милонов.