Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерее благодаря талисману

08 марта 2026, 08:34

Талисман помог жительнице Костромской области выиграть 5 млн рублей в лотерею

Фото: iStock/Ralf Geithe

Талисман помог жительнице Костромской области выиграть пять миллионов рублей в онлайн-лотерее. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином.