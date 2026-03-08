Достижения.рф

Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерее благодаря талисману

Фото: iStock/Ralf Geithe

Талисман помог жительнице Костромской области выиграть пять миллионов рублей в онлайн-лотерее. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином.



Женщина по имени Вероника узнала о «Национальной Лотерее» всего несколько месяцев назад и уже стала суперпобедительницей. По ее словам, перед розыгрышем у нее было предчувствие, что должно произойти что-то хорошее. При этом никаких «денежных предвестников», о которых часто говорят в народе, она не замечала.

Вероника также отметила, что недавно сестра подарила ей талисман на удачу — четырехлистный клевер. Женщина повесила его на сережку и не снимала последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что выброшенный лотерейный билет принес один миллион рублей жительнице Волгоградской области.

Лидия Пономарева

