Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерее благодаря талисману
Талисман помог жительнице Костромской области выиграть пять миллионов рублей в онлайн-лотерее. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином.
Женщина по имени Вероника узнала о «Национальной Лотерее» всего несколько месяцев назад и уже стала суперпобедительницей. По ее словам, перед розыгрышем у нее было предчувствие, что должно произойти что-то хорошее. При этом никаких «денежных предвестников», о которых часто говорят в народе, она не замечала.
Вероника также отметила, что недавно сестра подарила ей талисман на удачу — четырехлистный клевер. Женщина повесила его на сережку и не снимала последние несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что выброшенный лотерейный билет принес один миллион рублей жительнице Волгоградской области.
