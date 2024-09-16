В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переселили 375 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Из аварийного жилья в двадцати городских округах Московской области за минувшую неделю — с 9 по 15 сентября — переселили 375 человек, расселение проведено в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Из 158 аварийных жилых помещений общей площадью более 6,3 тыс. квадратных метров расселили 375 человек. Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и в свободном жилищном фонде, а также выкупную стоимость либо жилищные сертификаты, с помощью которых можно купить квартиру в любом районе Московской области», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что аварийное жильё было расселено в следующих городских округах: Павлово-Посадском, Богородском, Щёлкове, Волоколамском, Шатуре, Воскресенском, Талдомском, Егорьевске, Ступине, Истре, Солнечногорске, Кашире, Серпухове, Лосино-Петровском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Раменском, Орехово-Зуевском, Пушкинском и Подольске.
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Лев Каштанов