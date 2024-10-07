Минэнерго: Крым и Севастополь обеспечены бензином и дизелем, дефицита нет

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Республика Крым полностью обеспечена бензином и дизелем, заявил замминистра энергетики региона Владимир Воронкин.
«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — прокомментировал чиновник.
Воронкин добавил, что обстановка с топливом на полуострове отслеживается ежедневно. Дефицит не наблюдается.
Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Феодосии. В результате инцидента никто не пострадал, на месте ведут работу экстренные службы. В Феодосии действует режим ЧС муниципального характера.
До этого стало известно, что мужчина пытался скрыться от полиции на поливальной машине в Подмосковье.
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