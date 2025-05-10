Минфин США предрек дефолт страны к августу

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США могут объявить дефолт по государственному долгу уже в августе, если Конгресс не примет решение о повышении его лимита. Об этом министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент предупредил в письме, направленном лидерам законодательного органа, передает ТАСС.
По оценкам Бессента, правительство США «исчерпает средства для выплат в период парламентских каникул», что поставит под удар финансовую стабильность страны. Бюджетное управление Конгресса ещё в марте прогнозировало дефолт к августу-сентябрю при сохранении текущего потолка задолженности.
На сегодня госдолг США превышает $36,2 трлн, а к 2034 году, согласно расчётам управления, может достичь $50 трлн.
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На сегодня госдолг США превышает $36,2 трлн, а к 2034 году, согласно расчётам управления, может достичь $50 трлн.
«Министр призвал законодателей увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля», — уточняет ТАСС.Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, как потерял сон из-за конфликта на Украине. По словам американского лидера, решение кризиса вызывает у него бессонницу. Трамп отметил, что трудности в переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.
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Мария Моисеева