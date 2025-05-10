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Минфин США предрек дефолт страны к августу

Минфин США объявил о риске дефолта в Америке к августу
Фото: iStock/Galeanu Mihai

Фото: iStock/Galeanu Mihai

США могут объявить дефолт по государственному долгу уже в августе, если Конгресс не примет решение о повышении его лимита. Об этом министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент предупредил в письме, направленном лидерам законодательного органа, передает ТАСС.
По оценкам Бессента, правительство США «исчерпает средства для выплат в период парламентских каникул», что поставит под удар финансовую стабильность страны. Бюджетное управление Конгресса ещё в марте прогнозировало дефолт к августу-сентябрю при сохранении текущего потолка задолженности.

На сегодня госдолг США превышает $36,2 трлн, а к 2034 году, согласно расчётам управления, может достичь $50 трлн.

«Министр призвал законодателей увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля», — уточняет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, как потерял сон из-за конфликта на Украине. По словам американского лидера, решение кризиса вызывает у него бессонницу. Трамп отметил, что трудности в переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.

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Церемония развода караулов на Соборной площади Кремля не состоится 10 мая 2025 года
10 мая 2025, 07:21

Фото: iStock/yulenochekk

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля отменена 10 мая 2025 года. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России, передает РИА Новости.
В официальном заявлении ведомства уточняется, что традиционное мероприятие, обычно привлекающее туристов и жителей Москвы, проводиться не будет. В прошлом аналогичные отмены были связаны с проведением важных государственных мероприятий, либо же перенос церемонии осуществлялся по техническим причинам.

В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией.

Также стало известно, что Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа.

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#новости
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Россиянам объяснили, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт
Депутат Якубовский: Герои РФ и СССР освобождены от уплаты взносов за капремонт
10 мая 2025, 06:25

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Граждане России в возрасте 80 лет и старше, а также Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Льгота распространяется на тех, кто проживает один или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп.

Парламентарий уточнил, что 50% компенсация предусмотрена для граждан 70–79 лет, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов ВОВ, участников боевых действий и пострадавших от радиационных катастроф (например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО «Маяк»).

Льготы оформляются через МФЦ, соцзащиту или портал «Госуслуги» и действуют только на одно жильё, где заявитель зарегистрирован постоянно. В отдельных регионах список льготников расширен — например, для многодетных семей или участников СВО.

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#рф
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Выяснился средний размер социальной пенсии в России
СФР: Средний размер социальной пенсии в РФ составляет 13,5 тысячи рублей
10 мая 2025, 05:29

Фото: iStock/sommart

Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Эти данные предоставил Социальный фонд России (СФР), о чём сообщает РИА Новости.
Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы выплаты достигают 20 153,9 рубля.

В СФР отметили, что повышенные выплаты для уязвимых категорий, таких как дети-инвалиды, направлены на обеспечение их базовых потребностей. Социальные пенсии остаются ключевым инструментом поддержки граждан, не имеющих страхового стажа.

Ранее сообщалось, что россиянам также объявили средний размер пенсии в стране.

9 мая напомнили, что в России полноценно заработал сайт реестра повесток. До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах. На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.

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#инвалиды
#выплаты
#данные
#фонд
#новости
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Одна из самых известных свидетельниц холокоста ушла из жизни на 104-м году в День Победы
NTV: пережившая холокост немка Марго Фридлендер умерла 9 мая в возрасте 103 лет
10 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/iZhenya

Почётная гражданка Берлина и одна из самых известных свидетельниц Холокоста Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на основанный ею благотворительный фонд.
Фридлендер, пережившая гибель всей семьи в нацистских концлагерях, посвятила жизнь сохранению памяти о жертвах трагедии. Родившись в Берлине в 1921 году, она эмигрировала в США после войны, но вернулась в Германию в 2010-м, чтобы активно заниматься просветительской деятельностью. На тот момент Фридлендер было уже 88 лет — Марго решила отправиться на родину вскоре после смерти мужа.

«Фонд Марго Фридлендер в Берлине сообщил, что она умерла в возрасте 103 лет. В эту пятницу Фридлендер должны были вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Однако по ее просьбе прием был отменен и перенесен», — передал телеканал.
Её автобиография стала важным документом эпохи, а сама Фридлендер оставалась символом борьбы с историческим забвением до последних дней.

Ранее сообщалось, что актер Павел Дервянко на майские праздники поехал в родной Таганрог, который расположен в Ростовской области. 9 мая артист вместе с мамой и братом пришел на местное кладбище. Родственники хотели посетить могилу дедушки актера — Павел Макарович Деревянко был участником Великой Отечественной войны.

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Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой

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Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой
10 мая 2025, 00:00

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

В центре Вены участники мероприятий, посвящённых Дню Победы, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Как передает РИА Новости, об этом сообщила сама Захарова в своём Telegram-канале, прикрепив к публикации видео с места события.
Композиция звучит среди людей с советскими флагами и портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении (российской певицы) Елены Север», — пояснила Захарова.


В этом году отмечается 80-летие Победы, в связи с чем в Москву прибыли лидеры ряда государств, в том числе из КНР, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана и других. Торжественные мероприятия стали поводом для международного диалога и сохранения исторической памяти.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.

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