Министр Чечни Дудаев заступился за Тамаева после конфликта блогера с Мизулиной

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заступился за блогера Асхаба Тамаева, у которого недавно произошел конфликт с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Чеченский руководитель опубликовал видео, где назвал Тамаева человеком с «твердой, правильной позицией», который регулярно оказывает помощь участникам СВО.
Дудаев заявил, что в последнее время определенные «эксперты и интернет-активисты» пытаются очернить блогера, создать вокруг его фигуры негативный фон, а «непонятно зачем и кем созданные» организации и их руководители пишут на Тамаева заявления, критикуют и публикуют порочащие его материалы.
Ранее ютуб-канал «Министерство правды» выложил ролик, где заявлялось о незаконной деятельности Тамаева. Позже блогер сообщил, что встретился с автором видео и тот извинился перед ним.
После случившегося Мизулина опубликовала сообщение с обвинениями Тамаева.
После того, как министр Дудаев выложил видео в защиту блогера, Мизулина опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, добавив подпись «Хорошее фото, кстати».
Читайте также:
Ивлеева погасила задолженность перед ФНС в 11,3 миллиона рублей
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе
«Трогала себя внизу»: Глюк’oZa вела себя неадекватно на концерте в Красноярске
Ранее ютуб-канал «Министерство правды» выложил ролик, где заявлялось о незаконной деятельности Тамаева. Позже блогер сообщил, что встретился с автором видео и тот извинился перед ним.
После случившегося Мизулина опубликовала сообщение с обвинениями Тамаева.
«Скамер задоксил парня и всех его родственников, <...> а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование», — написала глава «Лиги безопасного интернета».По словам Мизулиной, Тамаев неуважительно относится к исламу, вовлекает детей в азартные игры и подает плохой пример молодежи.
После того, как министр Дудаев выложил видео в защиту блогера, Мизулина опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, добавив подпись «Хорошее фото, кстати».
Читайте также:
Ивлеева погасила задолженность перед ФНС в 11,3 миллиона рублей
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе
«Трогала себя внизу»: Глюк’oZa вела себя неадекватно на концерте в Красноярске
Данил Пономарев