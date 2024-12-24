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Министр энергетики Пакистана пригласил граждан РФ на курорт Скарду

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари заявил, что страна приглашает туристов из России открыть для себя новый курорт Скарду, передало ТАСС.
«Я думаю, что авиасообщение и возможность финансовых расчетов могут открыть новое направление для российских туристов, особенно зимой. Пакистан — это рай», — обратил внимание Министр энергетики Пакистана.

Аваис Легари подчеркнул, что Пакистан открыл одно из красивейших направлений для отдыха — Скарду. Курорт располагается в северных районах Пакистана, где находятся Гималайские горы. Министр энергетики страны уточнил, что у Пакистана «есть международное авиасообщение туда».



Аваис Легари добавил, что на территории страны есть много других интересных туристических мест, в том числе «береговые линии, пустыни с большим количеством природной красоты».

Ранее туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%.

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Победителями в премии «Прорыв года — 2024» стали три подмосковных объекта благоустройства
24 декабря 2024, 13:12

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Три объекта благоустройства в Подмосковье стали победителями в номинации «Лучшее общественное пространство» премии «Прорыв года — 2024», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Среди них:

  • парк «Певческое поле» в посёлке Дубровицы в Подольске;
  • Истра — Центральная честь г. Дедовск;
  • Бульвар Победы в Ступино.
«Благоустройство — это прежде всего создание нового городского пространства и улучшение качества жизни. Комфортный город — это тот, который ориентирован на людей. Это место, где хочется жить и работать, где для этого созданы все необходимые условия» — сказал зампред Правительства - министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

Министерство провело масштабную работу по благоустройству региона за последние шесть лет. За этот период было успешно реализовано благоустройство более 460 объектов. Благодаря слаженным усилиям команды Московской области стало возможным благоустройство такого количества территорий.

Каждый год в Московской области обновляются центральные части городов, улицы и набережные, создаются места для прогулок и отдыха. В этом году были благоустроены 94 объекта, включая 24 пешеходных зоны, 14 скверов и 12 парков.

«В нашей работе мы руководствуемся следующими принципами: проработанность каждого объекта, взаимодействие с жителями на каждом этапе, реализация нескольких объектов в регионе. Номинации, в которых в которых нас сегодня отметили — это результат совместной работы всей команды губернатора» — отметил Хайкин.

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Подольске открылся парк «Певческое поле», расположенный возле Знаменской церкви — памятника архитектуры XVII–XVIII веков. В процессе благоустройства удалось сохранить историческую ценность и создать удобные условия для отдыха. Теперь в парке есть клумбы, проложены дорожки, установлено освещение и создана уютная зона с кафе.

В Ступино завершена модернизация бульвара Победы. Здесь уложена новая плитка, установлены удобные скамейки и урны. Для велосипедистов оборудован ровный асфальтированный маршрут. В ходе работ созданы комфортные зоны для отдыха с теневыми навесами и подвесными качелями, а также проведено озеленение с высадкой газона.

На бульваре появились новые площадки для детей и активного отдыха, включая столы для настольного тенниса. Особую атмосферу месту придает мемориальная стела, созданная мастерской Алексея Шилова, которая посвящена героям специальной военной операции. Кроме того, на бульваре установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, что делает его удобным и безопасным для прогулок и отдыха.

В городе Истра открылся парк «Гучково», победивший во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. В парке появились спортивные и детские площадки, скейтпарк и площадка для выгула собак.

Фото: Министерство благоустройства Московской области


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#московская область
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В Подмосковье уменьшилось число жалоб на сбои в ЖКХ
24 декабря 2024, 12:49

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Количество обращений, связанных с неполадками в работе жилищно-коммунального хозяйства в Московской области, за минувшую неделю снизилось на 15% по сравнению с ситуацией неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного МинЖКХ.
«За прошлую неделю специалисты Коммунальных систем Московской области приняли и отработали свыше 320 заявок, что на 15% меньше, чем было за неделю до этого. Заявки поступали из городских округов, где предприятие ведет основную деятельность: Лосино-Петровский, Богородский, Электросталь, Шатура, Павлово-Посадский и Орехово-Зуевский», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Отмечается, что было отработано свыше 200 прямых заявок, из них свыше 80% касались засоров на внутриквартальных сетях, а 6% — теплоснабжения.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ещё 123 заявки были поданы в электронном виде. 87 из них касались холодного водоснабжения и качества воды, 14 — модернизации сетей и 11 — отопления и горячего водоснабжения.

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Нарколог предупредил, какой алкоголь не стоит брать на Новый год
Нарколог Федорченко: осетинский алкоголь на Новый год брать не стоит
24 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Ridofranz

Новогодние праздники приближаются, и подготовка к ним уже в самом разгаре: закупки подарков, продуктов, алкоголя. Порой в спешке люди берут не самые качественные продукты, что приводит к отравлениям и различного рода заболеваниям. А кому хочется болеть в в зимние выходные?
Руководитель наркологической клиники Александр Федорченко в беседе с «Радио 1» рассказал, каких алкогольных напитков стоит избегать.

«Наверное, первые в топе запрещенных алкогольных напитков — осетинские собственного разлива, которые изготовлены в подвалах. Это пить не рекомендуется, как и все то, что изготовлено, непонятно кем ради извлечения прибыли», — сказал эксперт.

Он напомнил, что человеческий организм всегда знает, в какой дозе ему можно выпить, и главное — не злоупотреблять.

Ранее нарколог говорил, что к запретам алкоголя он относится скептически, однако считает, что при употреблении нужно иметь культуру.

«Это повод для коммуникации со знакомыми, с родными и близкими. И если вы немножко выпили, закусили, и у вас идет общение эмоциональное, доброе, дружественное — это неплохо», — сообщил нарколог.

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Катки в Химках в 2024-2025: топ-4 лучших места, где покататься на коньках, цены и расписание
24 декабря 2024, 12:30

Фото: istockphoto / FXQuadro

Катки в Химках — идеальное место для любителей активного отдыха и спорта. Здесь можно насладиться катанием на коньках, провести время с друзьями и семьёй и зарядиться позитивными эмоциям. «Радио 1» расскажет о самых популярных катках в Химках и их особенностях.

Лучшие катки в Химках


Каток «Театральный» в Химках


Каток «Театральный» расположен в Юбилейном сквере, напротив театра «Наш дом», и занимает территорию почти 2500 квадратных метров.

Несмотря на высокую посещаемость, каток сохраняет атмосферу уюта и комфорта. Для удобства посетителей предусмотрены теплая раздевалка, пункт проката коньков и кафе, где можно перекусить, не снимая обувь.

В центре катка установлена новогодняя ёлка, а вокруг неё обустроены зоны отдыха, идеально подходящие для тех, кто хочет отдохнуть.

Вход на каток свободный, но необходимо зарегистрироваться по QR-коду. Сеансы проводятся каждые два часа: с 10 до 22 часов по будням и с 10 до 23 часов по выходным. Перед каждым новым заездом лёд очищается специальной машиной.

Каток на улице Панфилова


Каток площадью около 1500 квадратных метров оснащен искусственным льдом, который сохраняет отличное состояние на протяжении всего зимнего сезона благодаря высокотехнологичной холодильной системе. Это позволяет катку функционировать вплоть до начала весны.

Посещение катка бесплатно, он открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

Для удобства гостей предусмотрены тёплые раздевалки, а также услуги проката и заточки коньков.

Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska

Бесплатные катки


Они расположены во всех микрорайонах Химок:

  • Микрорайон Новогорск-Планерная: ул. Молодежная, д. 10; Юбилейный пр-т, д. 49; Юбилейный пр-т, д. 78; Куркинское шоссе, д. 6; ул. Панфилова, д. 4; ул. Лавочкина, д. 7 (ДЮТ «Интеграл»); ул. Молодежная, д. 16/12; мкр. Планерная, д. 10;
  • Микрорайон Клязьма-Старбеево: ул. Ленинградская, д. 18а; ул. Чкалова, д. 4а (с/к «Родина»); ул. Германа Титова, д. 16 (СОШ Лидер); ул. Мичурина, д. 24 (Лыжный стадион);
  • Микрорайон Сходня-Фирсановка: ул. Ленина, д. 54а (с/к «Юность»); ул. Первомайская, д. 47; Парк им. А. А. Величко; ул. Школьная, д. 2а;
  • Микрорайон Левобережный: ул. Зеленая, д. 22 (гимназия № 16); ул. Зеленая, д. 16;
  • Микрорайон Подрезково: ул. Новозаводская, д. 2а; ул. Северная, д. 1;
  • ТУ Луневское: п. Лунево, стадион;
  • ТУ Кутузовское: д. Лугинино, ул. Спортивная.

Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области
Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области

Ледовые арены


«Триумф»


Ледовая арена находится в Левобережном районе. Дворец предлагает массовые катания для всех любителей этого вида спорта. Здесь можно взять напрокат коньки и воспользоваться услугой заточки.

Стоимость:

  • взрослые: 400 рублей\час;
  • дети до 14 лет: 300 рублей\час;
  • час хоккея: 1000 рублей\час;
  • спортивное катание: 500 рублей\час.
Расписание можно узнать у администратора.

Ледовая арена «Триумф» (фото: ld-triumf.ru)

Ледовая арена «Айсберг»


Крытый каток предлагает сеансы массового катания, прокат коньков, услуги тренера, тренажёры для детей и бесплатную парковку.

Здесь также можно заточить коньки.

Стоимость аренды коньков — от 300 рублей за сеанс.

Ледовая арена «Айсберг» (фото: ledokat.ru)


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Блокировка WhatsApp*: когда и по каким причинам могут запретить мессенджер
24 декабря 2024, 12:19

Фото: iStock/Wipada Wipawin

Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp*в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 19 декабря. Новое «положение» сервиса обязывает хранить данные пользователей и переписки, а также предоставлять их российским спецслужбам, если они потребуют.
После парламентарии и сенаторы в России дали противоречивые комментарии по поводу этого нововведения.

Так, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Парламентской газете», что вероятность блокировки WhatsApp* в России высокая. Напротив, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о возможной блокировке мессенджера лишь слухами. Он заявил ТАСС, что дополнительной информации, касающейся сервиса, нет, кроме того, что он добавлен в ОРИ.

Своё мнение высказала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что не фанат WhatsApp*, однако, если нет официального подтверждения, зачем делать безответственные заявления.

Мизулина добавила, что пока не видит альтернативы WhatsApp* и не поддерживает мнение о необходимости ограничения сервиса.

Почему могут заблокировать WhatsApp*


После внесения в реестр организаторов распространения информации данный мессенджер должен предоставлять по запросу ФСБ любую информацию. Если сервис откажется это делать, ему грозит штраф или блокировка.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов напомнил, что ранее WhatsApp* неоднократно штрафовали из-за невыполнения требований по локализации данных пользователей из России. В настоящее время мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что повышает риск его блокировки на территории страны.

РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ ​и обязал открывать переписки чатов ФСБ
РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ ​и обязал открывать переписки чатов ФСБ

Также депутат Олег Матвейчев заявлял, что через данный сервис поддерживают связь экстремистские организации.

По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, WhatsApp» не будет передавать запрашиваемые российскими властями данные, так как он принадлежит компании Meta**, и его может ждать та же судьба, что и другие соцсети.

Напомним, что WhatsApp* — единственный из трёх крупных сервисов Meta**, работающий в России. Instagram* и Facebook* заблокировали ещё в 2022 году.

Когда могут заблокировать WhatsApp*


Официальной информации о том, когда будет запрещён мессенджер, нет.

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин заявлял, что вероятность блокировки сервиса в 2025 году серьёзно вырастет, если руководство платформы продолжит игнорировать российское законодательство.

Чем можно заменить WhatsApp*


По мнению IT-эксперта Павла Мясоедова, слова которого приводит канал «Новые известия», если всё-таки WhatsApp* заблокируют, в России появится много альтернативных сервисов. Так, эксперт считает, что многие пользователи просто перейдут в Telegram.

WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России
WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России

Мясоедов добавил: пока пользователи из России могут пользоваться WhatsApp*, большинство предпринимателей не будут делать свои мессенджеры коммерческими. Но если рынок получит сигнал о его блокировке, многие начнут пытаться продвигать свои мессенджеры.

Как считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, россияне перейдут в «ВКонтакте» или «Телеграм».

Почему WhatsApp* единственный из Meta** сервис, который пока не заблокировали в России


Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что WhatsApp* пользуется популярностью среди россиян, парламентарий не верит в его блокировку. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

По мнению депутата, заблокировать WhatsApp* можно было без «каких-то ухищрений», а на тех же основаниям, что и другие продукты компании Meta**.

Также руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова сообщила, что мессенджером WhatsApp* ежемесячно пользуются почти 80% россиян, тогда как сервисом «Телеграм» только 72% населения.

* принадлежит компании Meta**, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России

** организация признана в России экстремистской и запрещена

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В Электростали готовится к открытию новая АЗС
24 декабря 2024, 12:05

Фото: iStock/Wipada Wipawin

Строительство автозаправочной станции №31 завершила на территории Электростали компания «ТН-АЗС-ЗАПАД» из группы компаний «Татнефть», объекту уже выдано заключение о соответствии проектной документации, идёт подготовка к вводу заправки в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь АЗС составляет 218 метров. Строительство было начато в августе текущего года и в настоящее время полностью завершено. На АЗС установлены четыре топливораздаточные колонки, кроме того, есть зона сервиса для водителей и пассажиров, где будут продаваться различные товары», — говорится в сообщении.
За сутки новая автозаправочная станция сможет обслужить до 500 автомобилей.

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«Роскосмос» синхронизировал с NASA сроки завершения работы МКС
24 декабря 2024, 11:55

Фото: iStock/dima_zel

Госкорпорация «Роскосмос» договорилась с NASA о предполагаемых сроках окончания работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».
Отмечается, что «Роскосмос» синхронизировал с американскими коллегами предполагаемые сроки завершения работы МКС, чтобы избежать перерывов в пилотируемой программе.

Борисов подчеркнул, что Россия запустит пилотируемые полеты на новую Российскую орбитальную станцию (РОС) в то же время, когда выйдет из проекта МКС.

Также глава «Роскосмоса» озвучил порядок вывода РОС на орбиту. В 2027 году будет выведен первый модуль, затем научно-экспериментальный, шлюзовый, стыковочный, а в самом конце базовый. Завершение формирования станции намечено на рубеж 2032-2033 годов. При этом первые пилотируемые полёты начнутся уже в 2028 году.

В апреле прошлого года государства-участницы МКС поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года. Российская сторона пообещала, что поддержит продление использования станции до 2028 года.

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#полеты
#станции
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С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки около 4,5 тыс. машин
24 декабря 2024, 11:50

Фото: iStock/dima_zel

Почти 4,5 тыс. неправильно припаркованных машин эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, число нарушителей значительно возросло по сравнению с данными на неделю ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за минувшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 4 тысячи 454 машины, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки. Это на 589 машин больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.
Больше всего автомобилей-нарушителей эвакуировали на территории Ленинского городского округа — 486. На втором месте оказался округ Красногорск с 446 эвакуированными машинами. Третье место антирейтинга занял округ Мытищи, где эвакуировали 335 машин, а четвёртое и пятое места заняли округа Химки и Балашиха, где увезли на штрафные стоянки 351 и 297 машин соответственно.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт областного Центра безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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SHOT: В России выросло число штрафов за новогоднее украшение автомобилей
24 декабря 2024, 11:46

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В России резко увеличилось количество штрафов за украшение автомобилей новогодней атрибутикой. Чаще всего наказывают водителей, украшающих свои машины электрическими гирляндами.
Согласно российскому законодательству, в ряде случаев любителей ставить яркие украшения на свои автомобили могут ждать штрафы по статье 12.5 КоАП РФ «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства», сообщает телеграм-канал SHOT. Инспектор ГБДД вправе потребовать снять гирлянды с машины, а потом специально приехать в отдел и показать, что ничего лишнего на авто больше нет.

Если, например, обвешать гирляндами кузов и подключить их напрямую к электропроводке автомобиля — штраф гарантирован, так как это является вмешательством в работу электрической системы машины. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) пояснил, что избежать наказания можно, если включить гирлянду в прикуриватель. Это не считается изменением конструкции автомобиля.

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