Министр энергетики Пакистана пригласил граждан РФ на курорт Скарду

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Министр энергетики Пакистана Аваис Легари заявил, что страна приглашает туристов из России открыть для себя новый курорт Скарду, передало ТАСС.
«Я думаю, что авиасообщение и возможность финансовых расчетов могут открыть новое направление для российских туристов, особенно зимой. Пакистан — это рай», — обратил внимание Министр энергетики Пакистана.
Аваис Легари подчеркнул, что Пакистан открыл одно из красивейших направлений для отдыха — Скарду. Курорт располагается в северных районах Пакистана, где находятся Гималайские горы. Министр энергетики страны уточнил, что у Пакистана «есть международное авиасообщение туда».
Аваис Легари добавил, что на территории страны есть много других интересных туристических мест, в том числе «береговые линии, пустыни с большим количеством природной красоты».
Ранее туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%.
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