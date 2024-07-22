Министр Фальков предложил выдавать комнаты в общежитии лишь малоимущим студентам

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил выдавать комнаты в общежитии только лишь малоимущим студентам. С таким предложением он выступил на расширенном совместном заседании думских комитетов по науке и высшему образованию и по контролю.
«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заявил Фальков.По словам министра, все дело в том, что цены на общежития для студентов сильно разнятся с затратами, которые нужны на их содержание, из-за чего они начинают выполнять социальную функцию.
«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», – предложил он.Фальков пояснил, что новый вид жилья для студентов не должен быть гостиницей, должен стоить дороже, чем общежитие, но дешевле, чем где бы то ни было.
Ранее министр Валерий Фальков призывал улучшить высшее медицинское образование в России и запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих вузах и научных институтах медицинского профиля.
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