Миннулин: около 80% смертей среди трудоспособного населения приходится на мужчин

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В Татарстане порядка 80% смертей среди трудоспособного населения приходится на мужчин. Об этом заявил руководитель республиканского Минздрава Марсель Миннулин. По его информации, одна из ключевых причин — чрезмерное употребление спиртного.
«Основными причинами смертности мужчин в возрасте от 40 до 65 лет являются социально значимые заболевания, в том числе чрезмерное употребление алкоголя», — приводит «Татар-информ» слова министра.Миннулин также подчеркнул, что вместе с тем в регионе выросло число процедур кодирования. Если в 2023 году через нее прошел 151 человек, то за этот год — уже 793.
По словам министра, в каждом районе Татарстана формируют списки людей, которые злоупотребляют спиртным, — «наркологические паспорта». Сейчас в регионе их более 11 тысяч человек.
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