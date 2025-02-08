Минобороны РФ подало в суд на РЖД и планирует отсудить миллионы рублей

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В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление от Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «Российские железные дороги». Сумма иска составляет более 5,5 миллиона рублей, согласно материалам дела, которые передает ТАСС.
В заявлении указана точная сумма — 5 миллионов 515 тысяч 579 рублей. Иск был подан 4 февраля 2025 года
Информации о деталях иска или о статусе его принятия к производству Арбитражным судом Москвы пока не предоставлено.
Ранее выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», тела животных обнаруживали на побережье в Тамани, Анапе и Новороссийске, в Туапсинском районе и Сочи.
Директор центра Татьяна Белей подтвердила, что основная часть смертей произошла после второй половины декабря.
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Информации о деталях иска или о статусе его принятия к производству Арбитражным судом Москвы пока не предоставлено.
Ранее выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», тела животных обнаруживали на побережье в Тамани, Анапе и Новороссийске, в Туапсинском районе и Сочи.
Директор центра Татьяна Белей подтвердила, что основная часть смертей произошла после второй половины декабря.
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Мария Моисеева