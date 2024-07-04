Минпромторг добавил Lada Largus и XCite X-Cross 7 в список авто для госслужащих

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Минпромторг РФ добавил в список авто для госслужащих Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также «Газель» и «Соболь». Об этом говорится в сообщении министерства.
Сейчас список рекомендованных для использования в служебных целях авто состоит из более 40 моделей 14 брендов. Среди отечественных числятся: Lada, «Москвич», УАЗ, «Соллерс», Evolute, «Амберавто», Aurus, ГАЗ, а среди иностранных: Haval, Kaiyi, BAIC, SWM и Citroen.
Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели выставку патрульных ретромобилей ко Дню ГАИ. Несколько десятков патрульных автомобилей и мотоциклов представили в Раменском городском округе на выставке, посвящённая 88-летию со Дня образования Госавтоинспекции МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели выставку патрульных ретромобилей ко Дню ГАИ. Несколько десятков патрульных автомобилей и мотоциклов представили в Раменском городском округе на выставке, посвящённая 88-летию со Дня образования Госавтоинспекции МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова