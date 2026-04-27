Пенсионерам назвали даты досрочных выплат в мае 2026 года

Депутат Нилов: пенсии за майские праздники перечислят 30 апреля и 8 мая

В мае 2026 года из-за двух блоков праздничных дней пенсионеры, которые получают выплаты через банки, получат средства досрочно — 30 апреля и 8 мая. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что для инвалидов первой группы страховые пенсии увеличат вдвое.

«В мае 2026 года из-за длинных выходных (1–3 мая и 9–11 мая) пенсии будут перечислены досрочно — это коснётся тех, кому деньги обычно приходят через банк: за 1–4 мая — 30 апреля; за 9–11 мая — 8 мая», — заявил депутат.