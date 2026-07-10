Россиянина похитили и избили на Бали, чтобы украсть его криптоактивы
На Бали расследуют похищение и избиение россиянина ради его криптовалюты
На Бали полиция расследует заявление российского туриста о похищении и избиении с целью получения доступа к его криптовалюте. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечером 2 июля автомобиль гражданина РФ Артема Иванова заблокировали на дороге. Двое мужчин в масках надели на него пластиковые наручники, закрыли голову и вывезли в неизвестное место. В течение 30 часов россиянина удерживали в помещении, напоминающем тюрьму, избивали и требовали пароль от криптовалютного аккаунта.
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Под давлением Иванов передал доступ к своим активам. Он также лишился телефона и ключей от виллы, откуда похитители позже забрали ещё один гаджет с доступом к криптосчетам. Пострадавшего отпустили утром 4 июля у больницы, он обратился за медицинской помощью.
Полиция осмотрела места преступления, но не нашла камер наблюдения на участке нападения. На вилле пострадавшего также не удалось найти запись с действиями похитителей — там в момент инцидента случилось короткое замыкание, электричество не работало.
Правоохранители запросили данные с вышек сотовой связи, изучают записи камер у больницы и пытаются установить маршрут подозреваемого автомобиля. Личности нападавших пока не установлены.