Россиянина похитили и избили на Бали, чтобы украсть его криптоактивы

10 июля 2026, 00:58

На Бали расследуют похищение и избиение россиянина ради его криптовалюты

Фото: iStock/Fedorovekb

На Бали полиция расследует заявление российского туриста о похищении и избиении с целью получения доступа к его криптовалюте. Об этом сообщает РИА Новости.





Вечером 2 июля автомобиль гражданина РФ Артема Иванова заблокировали на дороге. Двое мужчин в масках надели на него пластиковые наручники, закрыли голову и вывезли в неизвестное место. В течение 30 часов россиянина удерживали в помещении, напоминающем тюрьму, избивали и требовали пароль от криптовалютного аккаунта.



