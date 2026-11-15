Выяснились подробности конфликта на свадьбе в Махачкале, где застрелили призёра чемпионата РФ по самбо

15 ноября 2026, 03:02

Участники инцидента в Махачкале, где убили самбиста Давудова, ранее не конфликтовали

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Участники инцидента со стрельбой на свадьбе в Махачкале, где погиб призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, скорее всего, раньше не конфликтовали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Напомним, что всё произошло в субботу в банкетном зале «Маракеш». Давудову выстрелили в голову из травматического пистолета во время потасовки. Его попытались доставить в больницу, но спортсмен скончался по дороге. Ему был 31 год.



Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого — местного жителя — задержали. Уточняется, что он мог быть пьян.



«Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», — пояснил собеседник РИА Новости.