Минтранс доработал проект о возвращении штрафа за превышение средней скорости

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Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения, введя термин «средняя скорость» и запрет на ее превышение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ведомство предлагает назначить срок начала действия поправки 1 сентября 2024 года.
Средняя скорость рассчитывается по времени, которое водитель тратит на путь между установленными на дорогах камерами. Штрафы за превышение отменили еще в 2021 году. Теперь Министерство транспорта предлагает узаконить понятие «средняя скорость» и дополнить им пункт 10.1 ПДД. Проект поправок сейчас готовится к межведомственному согласованию.
Этот метод позволит эффективно бороться с «эффектом кенгуру», когда водители притормаживают перед камерой, чтобы избежать штрафа, а проехав мимо нее, опять разгоняются.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки о возможности проходить военную службу по призыву в органах ФСБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Средняя скорость рассчитывается по времени, которое водитель тратит на путь между установленными на дорогах камерами. Штрафы за превышение отменили еще в 2021 году. Теперь Министерство транспорта предлагает узаконить понятие «средняя скорость» и дополнить им пункт 10.1 ПДД. Проект поправок сейчас готовится к межведомственному согласованию.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки о возможности проходить военную службу по призыву в органах ФСБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак