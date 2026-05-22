Минтруд РФ проводит опрос работников о влиянии монотонии и стресса на здоровье
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России (Институт) выполняет научную работу по разработке рекомендаций по снижению негативного влияния монотонии и стрессовых ситуаций на жизнь и здоровье работающих. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.
В связи с этим Институт проводит опрос работников организаций из разных отраслей экономики. Результаты исследования специалисты обобщат и представят в виде научно обоснованных рекомендаций.
Эти советы помогут снизить производственный травматизм с учётом конкретных психофизиологических факторов. Пройти опрос можно на сайте Электронной платформы по охране труда в период с 25 мая по 30 июля 2026 года.
