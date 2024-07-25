Минтруд сообщил о выходных на майские и новогодние праздники

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Россияне будут отдыхать целых 11 дней в новогодние праздники. Об этом сообщил глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков.
«Россияне будут отдыхать 11 дней в ближайшие новогодние праздники: с 29 декабря и по 8 января», — прокомментировал министр.
Он также добавил, что на майских граждане будут отдыхать в период с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Ранее сообщалось, что 31 декабря 2025 года сделают выходным днем с учетом переноса праздничных и выходных дней. В текущем году 31 декабря тоже сделают выходным.
До этого Котяков сообщал, что больше 730 тысяч семей получат возможность забрать остатки маткапитала. В частности, те семьи, направившие средства на то, чтобы улучшить жилищные условия, или на оплату образования детей.
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