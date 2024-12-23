«Злоумышленник в Яндекс-Алисе»: Киберэксперт раскрыл неожиданный способ мошенничества

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Мошенники в своих уловках не останавливаются, придумывая новые способы сбора личных данных у россиян: через телефонные разговоры, смс и даже через голосовых помощников.
Эксперт по кибербезопасности Олег Седов в беседе с «Радио 1» напомнил о том, что в любом телефонном разговоре нужно точно знать, кто на другом конце провода, а если есть сомнения — просить доказательств для собственной безопасности.
Однако, как объяснил специалист, это не полностью уберегает нас от мошенничества.
По его словам, любые голосовые помощники — это удобно, но небезопасно.
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Однако, как объяснил специалист, это не полностью уберегает нас от мошенничества.
«Огромное количество граждан общается с голосовыми чат-ботами. Например, Алиса или Маруся. Вы можете гарантировать, что между вами и чат-ботом не стоит злоумышленника-посредника, который не записывает ваши голосовые сообщения? — совершенно нет такой гарантии», — сказал эксперт.
По его словам, любые голосовые помощники — это удобно, но небезопасно.
«Те же компании, которые размещают на своих ресурсах голосовые чат-боты, позволяющие лучше обслуживать клиентов, не могут гарантировать безопасность процесса. Утечек локальных данных гораздо больше, чем через простой телефонный разговор, поэтому нужно быть внимательными и при любых подозрениях проверять надежность», — порекомендовал Седов.
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Анастасия Бондарева