Минцифры работает над системой подтверждения навыков ITшников через «Госуслуги»

Фото: istockphoto/Sergey Shulgin
Минцифры работает над подходами к системе подтверждения навыков IT-специалистов через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник. Известно, что ведомство ведет работу вместе с представителями бизнеса. Соответствующее предложение им сделала рекрутинговая платформа HeadHunter.
В министерстве готовы выбирать партнеров, рассматривая различные варианты тестирования. Журналисты отметили, что похожий вопрос обсуждался осенью прошлого года. Тогда хотели создать платформу, где были бы собраны данные о состоянии трудового рынка в секторе информационных технологий.
Ранее был опубликован ТОП высокооплачиваемых профессий месяца. В их числе и рабочие.
Читайте также:
Декретный отпуск в 2024 году: что это такое, сколько длится и как оформить
Льготы на ЖКУ получили более 700 сельских бюджетников Каширы
Форум «Ценности здорового образа жизни» состоится в Москве
«С тех пор на сервисе появилась возможность подтверждать некоторые навыки специалистов, указанные в резюме: по различным языкам программирования, специализированному софту, английскому языку. В компании уточнили, что соответствующие тесты прошли 2,4 млн пользователей, из них 680 000 — успешно», — сказано в статье.
Ранее был опубликован ТОП высокооплачиваемых профессий месяца. В их числе и рабочие.
Читайте также:
Декретный отпуск в 2024 году: что это такое, сколько длится и как оформить
Льготы на ЖКУ получили более 700 сельских бюджетников Каширы
Форум «Ценности здорового образа жизни» состоится в Москве
Никита Кротов