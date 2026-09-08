Минцифры запустило сервис «Волонтеры на избирательном участке»

08 сентября 2026, 16:03

Фото: istockphoto/Artmim

В преддверии единого дня голосования 2026 года, в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Центральной избирательной комиссией разработало новый цифровой сервис на портале «Госуслуги». Об этом стало известно 8 сентября.