Минцифры запустило сервис «Волонтеры на избирательном участке»
В преддверии единого дня голосования 2026 года, в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Центральной избирательной комиссией разработало новый цифровой сервис на портале «Госуслуги». Об этом стало известно 8 сентября.
Сервис «Волонтеры на избирательном участке» позволяет избирателям подать заявление о необходимости присутствия волонтеров на участке в дни голосования. Волонтеры окажут навигационную и организационную помощь, что особенно актуально для маломобильных граждан и пожилых людей.
Подать заявление можно через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) до 23:59 по московскому времени 14 сентября 2026 года. Все поступившие обращения будут доступны территориальным избирательным комиссиям в их личных кабинетах на портале, что позволит оперативно планировать работу на участках.
Для сотрудников избирательных комиссий в разделе «Обучающие материалы» личного кабинета на ЕПГУ уже разместили подробную инструкцию по работе с заявлениями. Обращения принимаются от избирателей всех регионов страны — от Калининграда до Камчатки. Новый сервис сделает процесс голосования более доступным и комфортным для каждого гражданина.
Читайте также: