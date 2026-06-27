Достижения.рф

Минздрав расширит неонатальный скрининг на шесть новых заболеваний

РИА Новости: Младенцев в РФ начнут проверять на шесть новых заболеваний с 2027 года
Фото: iStock/gorodenkoff

Минздрав РФ намерен с 2027 года дополнить неонатальный скрининг шестью редкими наследственными заболеваниями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект документа ведомства.



В обязательный перечень обследований для новорождённых планируют добавить проверку шести патологий: миодистрофии Дюшенна, болезни Помпе, мукополисахаридоза 1-го типа, болезни Гоше, болезни Ниманна–Пика типа А/В и болезни Краббе.

Все они относятся к тяжёлым наследственным заболеваниям, при которых ранняя диагностика критически важна для начала лечения. Исследование проводится в первые дни жизни ребёнка. Внедрение новых тестов собираются реализовать до 2028 года.

На прошлой неделе «Радио 1» передавало, что более 25 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года. В настоящий момент младенцев проверяют на несколько десятков генетических заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию (СМА), врожденный гипотиреоз и нарушение обмена жирных кислот.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0