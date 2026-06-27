Минздрав расширит неонатальный скрининг на шесть новых заболеваний

27 июня 2026, 02:28

РИА Новости: Младенцев в РФ начнут проверять на шесть новых заболеваний с 2027 года

Фото: iStock/gorodenkoff

Минздрав РФ намерен с 2027 года дополнить неонатальный скрининг шестью редкими наследственными заболеваниями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект документа ведомства.