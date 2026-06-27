Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов

27 июня 2026, 00:48

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ всей страны с видеообращением, поздравив их с окончанием учёбы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.





Глава государства РФ назвал школьные выпускные праздником, наполненным энергией юности и мечты. Он поблагодарил учителей за их труд и миссию — готовность открывать перед учениками мир знаний, поддерживать и помогать им раскрывать свои способности.





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«Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю её свершений, творить, созидать – созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям», — напомнил Путин.