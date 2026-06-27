Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов
Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ всей страны с видеообращением, поздравив их с окончанием учёбы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства РФ назвал школьные выпускные праздником, наполненным энергией юности и мечты. Он поблагодарил учителей за их труд и миссию — готовность открывать перед учениками мир знаний, поддерживать и помогать им раскрывать свои способности.
Путин назначил экс-губернатора Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии
«Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю её свершений, творить, созидать – созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям», — напомнил Путин.Российский лидер подчеркнул: у молодёжи сейчас есть множество возможностей, и как они их используют — зависит исключительно от них самих. Он пожелал выпускникам найти своё призвание, не останавливаться в стремлении постигать новое и двигаться вперёд.
Ранее «Радио 1» передавало, что Путин утвердил закон, устанавливающий административную ответственность для владельцев отечественных интернет-ресурсов. Он также подписал документ, который наделяет региональные власти полномочиями вводить запрет на розничную реализацию вейпов на своей территории. Подробнее читайте в нашем материале.