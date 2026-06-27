В Ростове-на-Дону прохожие не дали незнакомцу похитить маленькую девочку

27 июня 2026, 02:01

В Ростове-на-Дону три женщины не дали подозрительному мужчине увезти девочку на машине

Фото: iStock/primipil

Три женщины вступились за маленькую девочку, которую в центре Ростова-на-Дону пытался увезти незнакомец. Об этом сообщил портал «Блокнот-Ростов».