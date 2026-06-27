В Ростове-на-Дону прохожие не дали незнакомцу похитить маленькую девочку
Три женщины вступились за маленькую девочку, которую в центре Ростова-на-Дону пытался увезти незнакомец. Об этом сообщил портал «Блокнот-Ростов».
Инцидент произошёл прямо в центре города. Очевидицы заметили ребёнка, который со слезами бежал по двору и звал отца. Следом за девочкой быстро шёл мужчина, а когда он нагнал её, то стал настойчиво уговаривать сесть в машину.
По словам одной из свидетельниц, незнакомец буквально нависал над малолетней школьницей, дыша ей в плечо. Женщинам пришлось вести себя очень твердо. Они несколько раз настойчиво указали мужчине, что он должен оставить девочку в покое, чтобы подозрительный тип наконец-то отстал. После одна из ростовчанок вызвалась проводить школьницу домой — ничего трагического по пути не случилось.
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