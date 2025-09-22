Коц обнародовал методичку по внедрению хиджабов в российские школы
Военный корреспондент Александр Коц обнародовал детальное руководство по «исламизации внешнего вида», распространяемое в онлайн-сообществах мигрантов.
Согласно документу, циркулируемому в Telegram-каналах и околомусульманских сообществах, родителям предлагается направлять массовые жалобы при запрете девочкам посещать уроки в хиджабах. Готовый шаблон заявления, приложенный к методичке, содержит ссылки на 28-ю статью Конституции РФ о свободе вероисповедания, хотя федеральное законодательство и Верховный суд неоднократно подтверждали право школ устанавливать требования к светской одежде учащихся.
Коц подчеркивает, что речь идет не о запрете исповедования ислама, а о намеренном противопоставлении религиозной атрибутики общим правилам. Акцент на внешней религиозной идентичности с детства формирует установку на исключительность и неприменимость общих норм, что создает почву для межконфессиональных конфликтов.
Ранее аналогичные случаи фиксировались в Татарстане, Чечне и Дагестане, где региональные суды поддерживали запрет на ношение хиджабов в школах. Эксперты отмечают, что кампания координируется из-за рубежа с целью дестабилизации межнационального согласия в России.
