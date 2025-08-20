Ярослав Нилов заявил о необходимости поддержки крепких браков на федеральном уровне
Нилов предложил ввести федеральные выплаты для пар в браке более 30 лет
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне единовременные выплаты для пар, отметивших юбилеи семейной жизни от 30 лет и более.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
«Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — сказал он РИА Новости.Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось установить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей — к 40-летию со дня свадьбы; 50 тысяч — к 50-летию; 60 тысяч — к 60-летию; 70 тысяч — к 70-летию. По словам главы думского комитета, данный законопроект был отклонен, однако работа над этой инициативой будет продолжена.