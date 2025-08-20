Ярослав Нилов заявил о необходимости поддержки крепких браков на федеральном уровне

20 августа 2025, 02:51

Нилов предложил ввести федеральные выплаты для пар в браке более 30 лет

Фото: iStock/dragana991

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне единовременные выплаты для пар, отметивших юбилеи семейной жизни от 30 лет и более.





«Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — сказал он РИА Новости.

