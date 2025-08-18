В Госдуме хотят увеличить пошлину за права для определённых водителей в 5 раз
Депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить в пять раз госпошлину для мигрантов, получающих российские национальные водительские удостоверения. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин обратились с данным предложением к министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарии отметили, что сейчас водители из некоторых стран, включая Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, могут работать в такси на основании национальных прав, выданных у себя на родине. Депутаты считают, что этот вопрос требует более строгого контроля за квалификацией таких водителей.
Для решения проблемы они предлагают поднять размер пошлины за выдачу или замену водительских удостоверений для мигрантов с 4 до 20 тысяч рублей. По их мнению, это не только улучшит миграционную политику, но и пополнит бюджет. Авторы инициативы просят Минфин рассмотреть предложение и, в случае одобрения, организовать его реализацию.
Ранее депутат Чаплин заявил, что декрет не снижает пенсионные права.
Читайте также: