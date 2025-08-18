В Госдуме хотят увеличить пошлину за права для определённых водителей в 5 раз

18 августа 2025, 19:08

В Госдуме предложили повысить стоимость водительских прав для мигрантов

Фото: Istock/SergeiGorin

Депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить в пять раз госпошлину для мигрантов, получающих российские национальные водительские удостоверения. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин обратились с данным предложением к министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщает РИА Новости.