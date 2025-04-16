«Миссия Бога»: Психоаналитик заявила, что каждый человек оказывается созависимым и назвала первый признак этого

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Одна из самых частых причин обращения к психологу — болезненные, полные страданий отношения, которые специалисты называют созависимыми. Люди с такой проблемой, как правило, наиболее чувствительны и тревожны к партнеру.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что созависимость — это состояние, в котором каждый из нас обязательно окажется однажды.
Психоаналитик назвала первым признаком созависимости желание спасти партнера от какой-либо проблемы.
Она добавила, что как только человек начинает жертвовать своим временем и удобством, то личное благополучие «летит в тартарары», хотя при этом внутри есть надежда на улучшение ситуации.
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«Какие бы мы психологически продвинутые не были, мы все склонны к невротическим переживаниям, у каждого из нас есть привязанность к другому человеку», — сказала эксперт.
Психоаналитик назвала первым признаком созависимости желание спасти партнера от какой-либо проблемы.
«Я тебя спасу. Я вижу, что у тебя есть проблема, но я тебя спасу. Отведу к врачу, приведу бабку-гадалку, буду хорошо себя вести, буду с тобой заниматься сексом, даже когда не могу или не хочу, буду для тебя самой удобной. Вот это вот «удобная» — первый признак созависимости», — объяснила Смолярчук.
Она добавила, что как только человек начинает жертвовать своим временем и удобством, то личное благополучие «летит в тартарары», хотя при этом внутри есть надежда на улучшение ситуации.
«Когда, грубо говоря, человек берет на себя миссию Бога: я его изменю, я его спасу. Если человек несозависимый, то он при раскладе, который его не устраивает, просто уходит, но таких мало. Совершенно нормально побежать спасать своего любимого человека — это абсолютно обычная человеческая ситуация», — завершила специалист.
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Анастасия Панченко