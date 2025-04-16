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«Миссия Бога»: Психоаналитик заявила, что каждый человек оказывается созависимым и назвала первый признак этого

Психоаналитик Смолярчук: каждый человек однажды оказывается созависимым
Фото: iStock/Drazen Zigic

Фото: iStock/Drazen Zigic

Одна из самых частых причин обращения к психологу — болезненные, полные страданий отношения, которые специалисты называют созависимыми. Люди с такой проблемой, как правило, наиболее чувствительны и тревожны к партнеру.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что созависимость — это состояние, в котором каждый из нас обязательно окажется однажды.

«Какие бы мы психологически продвинутые не были, мы все склонны к невротическим переживаниям, у каждого из нас есть привязанность к другому человеку», — сказала эксперт.

Психоаналитик назвала первым признаком созависимости желание спасти партнера от какой-либо проблемы.

«Я тебя спасу. Я вижу, что у тебя есть проблема, но я тебя спасу. Отведу к врачу, приведу бабку-гадалку, буду хорошо себя вести, буду с тобой заниматься сексом, даже когда не могу или не хочу, буду для тебя самой удобной. Вот это вот «удобная» — первый признак созависимости», — объяснила Смолярчук.

Она добавила, что как только человек начинает жертвовать своим временем и удобством, то личное благополучие «летит в тартарары», хотя при этом внутри есть надежда на улучшение ситуации.

«Когда, грубо говоря, человек берет на себя миссию Бога: я его изменю, я его спасу. Если человек несозависимый, то он при раскладе, который его не устраивает, просто уходит, но таких мало. Совершенно нормально побежать спасать своего любимого человека — это абсолютно обычная человеческая ситуация», — завершила специалист.

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Думала, что у неё ковид: появились подробности смерти супруги Джина Хэкмена
Жена актёра Джина Хэкмена умерла от хантавируса, но думала, что больна ковидом
16 апреля 2025, 13:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Загадочная история смерти актёра Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы, которые были найдены мёртвыми 26 февраля, начинает раскрываться. Благодаря информации, которую полицейские обнаружили в ноутбуке супруги актёра, стало известно, почему Аракава не обратилась к медикам, хотя чувствовала, что больна.
Как пишет издание Page.six со ссылкой на слова представителя полицейского управления, занимавшегося расследованием смерти четы Хэкмен, в последнем послании 65-летней Бетси, которое она отправила приятельнице, говорится, что Аракава не хотела обращаться к врачу, так как считала, будто бы она страдает от мягкой формы ковида. По её мнению, эта болезнь должна была пройти сама. Однако Бетси всё же решила принять меры предосторожности. Скорее всего, у неё тогда появились проблемы с дыханием. Как показала история поисков в компьютере Бетси, она собиралась заказать несколько баллонов с кислородом для себя и для своего 95-летнего мужа Джина, который, как ей казалось, уже заразился от неё. Однако она так этого и не сделала: Аракава умерла от острой лёгочной недостаточности на следующий день после того, как отправила письмо подруге.

Вскрытие показало, что причиной смерти жены Хэкмена стал хантавирус (переносчиками болезни являются крысы и мыши). Симптомы этого недуга действительно очень напоминают ковид. Без соответствующего лечения это заболевание приводит к отёку легких и гибели, что и произошло с Аракавой.

При этом 95-летний супруг Бетси, вопреки её подозрениям, так и не заразился хантавирусом. Он умер от острой сердечной недостаточности через неделю после её кончины. Причём из-за того, что Джин страдал от болезни Альцгеймера, он, видимо, так и не понял, что его супруги уже нет в живых.

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Создавший стену Цоя в Петербурге художник назвал поступок фанатов Техника «неуместным»
Художник из Петербурга заявил, что создать стену Техника можно в другом месте
16 апреля 2025, 11:39

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Виктора Цоя в Северной столице, сообщил, что фанаты рэпера Паши Техника, которые заклеили портрет рок-музыканта, должны увековечить имя своего кумира в другом месте.
«Я считаю историю с таким проявлением чувств фанатов не совсем уместной. Наверняка есть места, которые можно было бы увековечить и сделать бы такую же историю, как со стеной Цоя, ну пускай будет стена Паши Техника», — рассказал художник в беседе с газетой «Известия».
По его словам, Паша Техник трепетно относился к творчеству Виктора Цоя.
«<…> я считаю, [это] крик фанатов, чтобы их услышали, <…> они требуют такого же отношения к ним, как к фанатом Цоя, чтобы их признали», — заключил Лукьянов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге фанаты наклеили изображение рэпера Паши Техника в маске обезьяны поверх портрета Виктора Цоя.

Десятого апреля надпись «Техник» появилась на стене рок-музыканта в Москве. Она занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино». Художники уже восстановили портрет Цоя.

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#рок
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«Паша был хорошим парнем»: Милонов заступился за умершего рэпера Техника
Милонов заступился за Пашу Техника, который помогал бойцам в зоне СВО
16 апреля 2025, 10:40

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Рэпер Паша Техник до своей смерти оказывал помощь российским военным, находящимся в зоне спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит Life.
По словам депутата, он был лично знаком с Техником и несколько раз принимал участие в совместных съемках. Он считает, что рэпер за все свои «недостатки» заплатил жизнью.

«Когда хайп поднялся, осуждающий Пашу, я говорил: "Оставьте Пашу в покое". Паша был хорошим парнем. Поэтому то, что после смерти оказалось, что он честно и искренне помогал нашим бойцам, это, конечно, характеризует его с самой лучшей стороны», — отметил Милонов.

При этом он добавил, что многие не решались высказать претензии Технику лично, а после смерти начали открыто осуждать его.

«Так что я очень рад, что вот этот факт вскрылся — и он обнажил, что Паша был парнем хорошим и переживал за нашу страну, за общество», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Техник и рэперы Metox и Марк регулярно переводили деньги на поддержку и оснащение бойцов воинских частей, участвующих в специальной военной операции. 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку они отправили около миллиона рублей только за прошлый 2024 год.

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Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов
«Ъ»: Россию до конца 2025 года могут покинуть до десяти автобрендов из Китая
16 апреля 2025, 07:15

Фото: iStock/VTT Studio

В 2025 году до десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок из-за низкой рентабельности, избытка складских запасов и высокой конкуренции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков и представителей дилерских сетей.
«В этом году свернуть бизнес может до десяти марок, которые не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности», — передает издание.
По данным «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале текущего года закрылось 213 автосалонов, специализирующихся на китайских марках, — это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество дилерских точек сократилось до 2,7 тысяч.

Как отмечает «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России упали на 25,3% за первый квартал, составив 247 тысяч единиц. Потребители всё чаще отдают предпочтение проверенным брендам, опасаясь проблем с обслуживанием.

Среди марок, которые могут прекратить работу в РФ, — Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

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Выяснилось, жители каких городов чаще всего становятся жертвами мошенников

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Выяснилось, жители каких городов чаще всего становятся жертвами мошенников
Депутат Немкин: мошенники в РФ чаще всего атакуют жителей городов-миллионников
16 апреля 2025, 06:59

Фото: iStock/artoleshko

Жители крупных городов России с населением более миллиона человек чаще всего становятся жертвами мошенников, причем лидером остается Москва. В зоне риска также находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Об этом РИА Новости сообщил федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, высокая плотность населения и экономическая активность мегаполисов привлекают злоумышленников, рассчитывающих на массовость атак. В крупных городах люди чаще пользуются цифровыми сервисами, что упрощает применение социальной инженерии.

Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов
Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов
«Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников», — указал он.
Немкин подчеркнул, что мошенники используют автоматизированные системы для массовых обзвонов, повышая шансы на успех. Для защиты он рекомендует не передавать коды из СМС, устанавливать приложения для блокировки подозрительных звонков и обновлять антивирусы.

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