Имитировала оральный секс с сыном: Мизулина взялась за участницу шоу «Мама в 16»

12 августа 2026, 17:58

Мизулина призвала СК проверить участницу шоу «Мама в 16» Ушакову из Волгограда

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм/ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить участницу шоу «Мама в 16» Татьяну Ушакову из Волгограда. Об этом она написала в своем телеграм-канале.