Имитировала оральный секс с сыном: Мизулина взялась за участницу шоу «Мама в 16»
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить участницу шоу «Мама в 16» Татьяну Ушакову из Волгограда. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Поводом стал скандал, разгоревшийся вокруг молодой матери. Блогер Дмитрий Кэш обнародовал личные переписки, из которых следовало, что Ушакова связалась с мошенником, предложившим ей деньги за видео интимного характера с ее полугодовалым сыном.
Девушка призналась, что она выполнила лишь одно требование, отправив видео, в котором, по ее словам, лишь имитировала оральный секс с ребенком. После этого неизвестный начал шантажировать ее и требовать более жестоких действий. Позже отец ребенка Прохор опубликовал заявление, в котором признал, что обвинения были правдивыми, но затем удалил сообщение.
Мизулина подчеркнула, что ей поступает множество обращений от неравнодушных граждан, которые считают, что правоохранительные органы не принимают достаточных мер по защите ребенка. Мизулина пообещала направить все материалы в СК для проведения проверки.
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