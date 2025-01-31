Мобильные эколаборатории Подмосковья совершили за месяц более 90 выездов

Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше 90 выездов для исследования качества атмосферного воздуха, воды, а также уровня шума совершили в январе в Московской области мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга», сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«По итогам выездов было направлено 16 уведомлений о необходимости принять мере и организовать работы по недопущению негативного воздействия на окружающую среду», — отмечается в сообщении.Выезды мобильных экологических лабораторий в Московской области проводятся по заявкам управления государственного эконадзора, а также по обращению жителей. Кроме того, в регионе действует стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха. Они размещены в 322 точках.
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