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Мобильные ветпункты Подмосковья обслужат более 4,5 тыс. адресов

16 февраля 2024, 10:20
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мобильные пункты ветеринарной помощи продолжат курсировать по дачным и садовым товариществам, а также отдалённым населённым пунктам Московской области, в зону обслуживания попадут более четырёх с половиной тысяч адресов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Услуги мобильных ветеринарных пунктов особенно востребованы у владельцев домашних животных. По многочисленным обращениям жителей, мобильные ветстанции будут работать на территории всего Подмосковья в соответствии с установленным графиком», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.
Ветеринары из мобильных пунктов могут сделать питомцу плановую прививку, а также провести осмотр, поставить диагноз и назначить лечение. В случае необходимости специалисты даже прооперируют животное.


Графики работы мобильных ветпунктов размещены на официальных сайтах территориальных ветуправлений министерства. Кроме того, ответы можно получить по телефону единого контакт-центра ветеринарной службы Московской области: 8 (495) 668-01-25.

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#ветеринары
#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
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В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт более 30 жилых домов
16 февраля 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

32 жилых дома с более чем 11 тысячами квартир поставили на государственный кадастровый учёт в Московской области в январе 2024 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
«Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт в январе текущего года, составляет более 826 тысяч квадратных метров. В 32 новостройках расположено 11 072 квартиры, что позволило обеспечить жильём более 11 тысяч семей в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Постановка на кадастровый учёт позволяет владельцам жилья оформить своё право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детские сады и школы.

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Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
16 февраля 2024, 07:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

В пятницу, 16 февраля, Таганский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации в размере миллиарда долларов за проведение «голой вечеринки» в клубе «Мутабор».
Истцом выступает Олег Трещев, сообщает РИА Новости. Он настаивает на том, что оператор связи должен перевести указанную сумму в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально истец требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но суд удалил её из ответчиков. Ранее московские суды несколько раз отклоняли подобные претензии. Третий иск, от Трещева, всё-таки был принят к рассмотрению.

Аналогичный иск ранее зарегистрировал Лефортовский суд Москвы. В нём истец Анастасия Пак требует от Ивлеевой и главного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова по миллиарду долларов с каждого в тот же фонд «Защитники Отечества» из-за «голой вечеринки». Таганский суд рассматривает также иск от некоего Олега Останина к компании МТС о выплате компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

В МТС заявили агентству, что не имеют никакого отношения к скандально известному мероприятию, не являются его спонсором или организатором и не понимают сути претензий истцов.

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Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн
Турция заменила поставки пшеницы из Аргентины и Бразилии покупками у России
16 февраля 2024, 06:45

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Импорт пшеницы из России в Турцию достиг рекордных 9 миллионов тонн в результате прекращения поставок из Аргентины, Бразилии и нескольких других стран, передает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.
В 2022 году Турция приобрела пшеницу у 30 стран, включая Россию, Украину, Аргентину, Бразилию, Болгарию, Казахстан и Латвию, всего 8,9 миллиона тонн. Однако в 2023 году поставки из нескольких стран, включая Аргентину, Бразилию, Кипр, Чехию, Египет, Грузию, Иран, Израиль и Латвию, прекратились, что составило 222 тысячи тонн пшеницы.

Поставки из Мексики и Ливана также сократились практически до нуля. В то же время, закупки у России увеличились на 1,4 раза, достигнув 9 миллионов тонн на общую сумму 2,7 миллиарда долларов. Закупки из Украины также увеличились на 21%, достигнув 2,5 миллиона тонн.

Поставки из Казахстана выросли в 2,3 раза, до 140 тысяч тонн, из Молдавии — в 1,8 раза, до 120 тысяч тонн, а из Сирии — в 1,6 раза, до 45 тысяч тонн. Кроме того, начались поставки пшеницы из Боснии и Герцеговины, но объемы составили всего 3,4 тысячи тонн.

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#рф
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Мотострелки отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Мотострелки группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
16 февраля 2024, 06:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Мотострелки из 1-й гвардейской танковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», отразили атаку Вооруженных сил Украины на направлении в Купянском районе.
Об этом сообщили представители министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

«Был последний час нашей смены. Один из наших часовых на посту оперативно сообщил о наблюдении движения, но не мог определить его природу. Я поднялся на наблюдательный пункт и увидел группу целей, которые двигались очень медленно и практически не выделялись в тепловизоре. Позже стало ясно, что они использовали специальные укрытия, чтобы не быть замеченными», — рассказала старший наблюдательного поста с позывным «Мара».
Сообщается, что противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск ночью.

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Гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык
Гарнитура Apple Vision Pro может уже в марте получить русский язык
16 февраля 2024, 05:28

Фото: iStock/Wirestock

Гарнитура Vision Pro от Apple, предназначенная для объединения реальности с цифровым интерфейсом, может получить поддержку русского языка уже в марте, после предстоящей презентации компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.
По словам источника, полная локализация устройства может занять до года времени.

Директор сети техники и электроники «restore» Расим Лемберанский отметил, что текущую версию устройства от Apple можно условно считать поздним прототипом, но добавление русского языка, по его мнению, следует ожидать не раньше осени.

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Бортник: Запад может избавиться от Зеленского, подвергнув сомнению его легитимность
Запад избавится от Зелинского через вопрос легитимности
16 февраля 2024, 05:27

Фото: РИА Новости

Глава Украины Владимир Зеленский в случае истечения официального срока президентства может быть раздавлен Западом. Такое заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу “Да это так”.
"Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что протесты украинской оппозиции могут быть спровоцированы Германией, США и Великобританией, способными ослабить международную поддержку и отказаться от встречи с Зеленским.

По его словам, как только Запад решит, что в Зеленском нет необходимости, он раздавит через вопрос легитимности.
#украина
#сша
#владимир зеленский
#протесты
#запад
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В Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против РФ
16 февраля 2024, 04:53

Фото: istockphoto/designer491

Прокуратура в Швейцарии начала расследование по подозрениям в обходе антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Швейцарии на редакционный запрос.
«В настоящее время проводятся различные расследования, связанные с обходом санкций против России. Об этом нет дополнительной информации», — передает Bloomberg слова надзорного ведомства.
По данным агентства, прокуратура совместно с швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег проверяет соблюдение антироссийских санкций. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела.

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России, принятому Федеральным советом страны.

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#швейцария
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Известного французского журналиста обвинили в работе на советские спецслужбы
Французская L'Еxpress заявила, что ее бывший главред Грюмбах сотрудничал с КГБ
16 февраля 2024, 04:41

Фото: iStock/cyano66

Французского журналиста Филиппа Грюмбаха обвинили в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.
Согласно информации, представленной французской газетой L’Еxpress, бывший главный редактор этого издания в 1950-х и 1970-х годах работал на советские спецслужбы в течение 35 лет.

Данные отчета основаны на материалах, предоставленных бывшим сотрудником архива Первого главного управления КГБ Василием Митрохиным, который бежал на Запад после почти 30 лет работы и передал разведке более 300 тысяч копий секретных документов. В 2014 году эти материалы были опубликованы Архивным центром имени Черчилля.

Газета утверждает, что Грюмбах был завербован советской разведкой в 1946 году, но вскоре стал сотрудничать за деньги, стремясь улучшить свое финансовое положение. Он работал на СССР до 1981 года.

Митрохин называл журналиста «одним из старейших и наиболее ценных агентов» КГБ во Франции, который выполнял различные миссии и собирал разведывательную информацию.

L’Еxpress отмечает, что в 1973, 1974 и 1975 годах Грюмбах получал премию «с личного одобрения Андропова». За два года он получил от советской стороны почти 400 тысяч франков, что эквивалентно около 300 тысячам долларов в то время.

В разные годы журналист работал в таких изданиях, как Agence France Press, La Liberation, а также был назван советником президента Франции Жискар д’Эстена и другом Франсуа Миттерана.

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Россиянка победила украинку в чемпионате Европы по борьбе
Россиянка Дадашева победила украинку Ливач в чемпионате Европы по борьбе
16 февраля 2024, 04:18

Фото: iStock/Diy1

Милана Дадашева из России одержала победу над украинкой Оксаной Ливач на чемпионате Европы по борьбе, сообщает РИА Новости.
Дадашева завоевала бронзовую медаль в Бухаресте со счетом 17:15 в поединке в весовой категории до 50 килограмм. После поражения чемпионка Европы 2019 года Ливач расплакалась и отказалась пожать руку Дадашевой.

Золото на турнире досталось Марии Стадник, родившейся в Львове и выступающей за Азербайджан. Она победила спортсменку из Турции Эвин Демирхан. Вторую бронзовую медаль получила Миглена Селишка из Болгарии.

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