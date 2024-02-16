Мобильные ветпункты Подмосковья обслужат более 4,5 тыс. адресов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Мобильные пункты ветеринарной помощи продолжат курсировать по дачным и садовым товариществам, а также отдалённым населённым пунктам Московской области, в зону обслуживания попадут более четырёх с половиной тысяч адресов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Услуги мобильных ветеринарных пунктов особенно востребованы у владельцев домашних животных. По многочисленным обращениям жителей, мобильные ветстанции будут работать на территории всего Подмосковья в соответствии с установленным графиком», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.Ветеринары из мобильных пунктов могут сделать питомцу плановую прививку, а также провести осмотр, поставить диагноз и назначить лечение. В случае необходимости специалисты даже прооперируют животное.
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