«Моча ударила»: активиста из Башкирии «сдали в психушку» из-за голой груди «Родины-матери»

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Возмущенный обнаженным бюстом скульптуры «Родина-мать зовет!» активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, пожаловался на поступающие ему угрозы. За что на мужчину обрушилось негодование общественности, и почему ему посоветовали пройти лечение в психиатрии, расскажет редакция «Радио 1».
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Башкирский активист Расул Ахияретдинов призвал прикрыть монументу «Родина-мать зовет!» в Волгограде «срамные места», сославшись на возмущения жителей Волгограда, туристов и мусульман. Свое обращение он направил президенту России Владимиру путину.
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В беседе с «Радио 1» историк, публицист, политолог и общественный деятель Евгений Спицын заявил, что Ахияретдинов болен и его нужно направить на лечение в психиатрическую больницу.
«У человека просто не в порядке с головой. Нужно срочно вызвать специалистов из психиатрии, чтобы они проверили его на адекватность. Жаль, что он не живет в Древней Греции или в Древнем Риме», - заявил Спицын.На вопрос о том, может ли быть заявления башкирского активиста связаны с попыткой дестабилизировать общество, историк ответил, что это исключено, и Ахияретдинов действует из намерения получить хайп.
«Он просто мечется по квартире, ему хочется славы, известности, он не знает за что зацепиться, и вдруг ему моча в голову ударила. Что мы таких дебилов будем обсуждать. Они живут по принципу: шум смерти не помеха. Нужно срочно создавать общероссийскую психиатрическую службу скорой помощи», - заключил политолог.
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