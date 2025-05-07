Модельное агентство Вячеслава Зайцева заработало 2,4 млн рублей в 2024 году

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Модельное агентство, основанное известным модельером Вячеславом Зайцевым, продолжает свою работу после его смерти. Об этом пишут «Страсти».
В 2024 году ООО АГЕНТСТВО МОДЕЛЕЙ «СЛАВА ЗАЙЦЕВ» заработало 2,4 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 27 тысяч рублей. Эти показатели лучше, чем в 2023 году, когда доход составил 1,4 миллиона рублей, а прибыль — лишь 11 тысяч рублей.
Агентством управляет Екатерина Пантелеева, которая начала свою карьеру у Зайцева в 14 лет. Обучение для девушек стоит 38 тысяч рублей, для юношей — 30 тысяч рублей.
Ранее Дмитрий Нагиев прокомментировал критику в свой адрес из-за открытия своих курсов актерского мастерства в Дубае. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист запустил очередной бессмысленный марафон.
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Агентством управляет Екатерина Пантелеева, которая начала свою карьеру у Зайцева в 14 лет. Обучение для девушек стоит 38 тысяч рублей, для юношей — 30 тысяч рублей.
Ранее Дмитрий Нагиев прокомментировал критику в свой адрес из-за открытия своих курсов актерского мастерства в Дубае. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист запустил очередной бессмысленный марафон.
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Дарья Осипова