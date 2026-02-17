Оскароносный режиссер Фредерик Уайзман умер в возрасте 96 лет
Режиссер‑документалист Фредерик Уайзман, обладатель премии «Оскар», умер на 97-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на совместное заявление семьи кинематографиста и компании Zipporah Films.
В заявлении подчеркивается, что картины Уайзмана отличаются глубиной содержания, мощной повествовательной манерой и гуманистическим подходом. Среди его работ чаще всего упоминаются лента «Безумцы Титиката» (1967 год) и недавно выпущенная картина «Маленькие радости — Труагро» (2023 год).
За почти шесть десятилетий творческой деятельности Уайзман создал уникальное по объему и значимости наследие — обширную кинематографическую хронику, запечатлевшую современные социальные институты и повседневный человеческий опыт. Его работы особо узнавали в США и Франции.
Режиссер создал свыше 40 документальных картин. В 2016 году Уайзмана удостоили премии «Оскар», а в 2014 году он получил награду «Золотой лев» за выдающийся вклад в развитие кинематографа.
