Оскароносный режиссер Фредерик Уайзман умер в возрасте 96 лет

17 февраля 2026, 07:02

Фото: iStock/peshkov

Режиссер‑документалист Фредерик Уайзман, обладатель премии «Оскар», умер на 97-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на совместное заявление семьи кинематографиста и компании Zipporah Films.