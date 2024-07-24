Мосгорсуд отменил приговор объявленному в розыск режиссёру Вырыпаеву

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Московский городской суд отменил заочный приговор по делу о фейках об ВС РФ в отношении режиссёра Ивана Вырыпаева. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что приговор был отменён и направлен в Басманный районный суд для повторного рассмотрения.
По данным источника агентства, решение было принято Мосгорсудом из-за нарушений, возникших при рассмотрении дела районным судом.
В декабре этого года Вырыпаева заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права заниматься администрированием сайтов в течение четырёх лет.
По версии следствия, режиссёр с марта по декабрь 2022 года в интернете распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее он был объявлен в международный розыск.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
По данным источника агентства, решение было принято Мосгорсудом из-за нарушений, возникших при рассмотрении дела районным судом.
В декабре этого года Вырыпаева заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права заниматься администрированием сайтов в течение четырёх лет.
По версии следствия, режиссёр с марта по декабрь 2022 года в интернете распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее он был объявлен в международный розыск.
Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова