Суд заочно приговорил журналиста Зыгаря* к 8,5 годам колонии за фейки об армии

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Журналиста и писателя Михаила Зыгаря* суд заочно приговорил к 8,5 годам по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сказал собеседник РИА Новости.
Он неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. В апреле текущего года фигурант был объявлен в розыск.
В настоящее время Зыгарь* проживает в Берлине, продолжает писать книги. Последняя из его работ была посвящена событиям на Украине.
21 октября 2022 года Министерство юстиции России приняло решение о включении Михаила Зыгаря* в реестр иностранных агентов. Оспорить этот статус через суд он не смог, его иск к Минюсту был отклонен.
Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требовал объявить выборы президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* признан в РФ иностранным агентом
Дарья Осипова