Мосгорсуд пересмотрит решение о замене наказания Дельпаля

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Мосгорсуд вернул в работу дело фигуранта «Baring Vostok» Филиппа Дельпаля в Тверской суд города Москвы для пересмотра наказания, информирует ТАСС.
«Постановление Тверского районного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение в ином составе суда», — заявила судья.
Немного ранее МВД объявило Дельпаля в розыск, инспекция ФСИН ходатайствовала в суде из-за неисполнения подсудимым обязанностей, которые на него возложили. 23 сентября Тверской суд Москвы не позволил заменить условный срок на реальный фигуранту дела «Baring Vostok» Филиппу Дельпалю. Суд отклонил требование ФСИН. Чуть позже данное решение обжаловала прокуратура.
В 2021 году суд приговорил к условным срокам заключения семь человек, которые растратили 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майкл Калви был осуждён на 5,5 лет условно, а его деловой партнер Филипп Дельпаль получил условный срок в 4,5 года. В июне прошлого года срок Калви сократили до 4,5 лет, а Дельпаля до 3,5 лет.
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