Мосгорсуд смягчил приговор основателю ГК «Сумма» по делу о хищениях 11 млрд рублей

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Московский городской суд на полгода сократил срок лишения свободы совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову. Об этом стало известно ТАСС.
«Приговор суда первой инстанции в отношении Магомедова Зиявудина изменить», — заявила судья.Уточняется, что тюремный срок уменьшили до 18,5 лет. Бывшему сенатору Магомеду Магомедову, брату фигуранта, приговор смягчили аналогично на полгода — до 17,5 лет. Смягчили приговор по причине истечения срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.
Ранее сообщалось, что бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к 6 годам тюремного заключения за стрельбу в полицейских. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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