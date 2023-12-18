Мосгорсуд смягчил приговор основателю ГК «Сумма» по делу о хищениях 11 млрд рублей

В начале января 2024 года АО «Корпорация "Инфинтех"» откроет в Санкт-Петербурге научно-производственную площадку по разработке и сборке БПЛА гражданского назначения. Дроны будут использоваться для агропромышленного сектора, доставки грузов, мониторинга, а также для пожароразведки и пожаротушения.