Мошенники активизировались перед 8 Марта: как не стать жертвой обмана?

06 марта 2026, 09:08

Роскачество: мошенники перед 8 Марта создают чаты, где предлагают купить цветы

Фото: iStock/Dima Berlin

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают о новых схемах мошенничества перед праздником 8 Марта. Об этом пишет РИА Новости.





Злоумышленники создают чаты и каналы в Telegram, предлагая цветы по низким ценам. Они требуют предоплату и блокируют жертв после получения денег.





«Продавцы утверждают, что доставка займет время, а после получения средств просто исчезают», — отметил представитель Роскачества.