Мошенники активизировались перед 8 Марта: как не стать жертвой обмана?
Роскачество: мошенники перед 8 Марта создают чаты, где предлагают купить цветы
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают о новых схемах мошенничества перед праздником 8 Марта. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники создают чаты и каналы в Telegram, предлагая цветы по низким ценам. Они требуют предоплату и блокируют жертв после получения денег.
«Продавцы утверждают, что доставка займет время, а после получения средств просто исчезают», — отметил представитель Роскачества.
В ведомстве зафиксировали несколько таких чатов. Мошенничество активно в предпраздничные дни. Чтобы избежать потерь, не переводите деньги незнакомым продавцам в мессенджерах, даже если цены кажутся привлекательными.
Ранее сообщалось, что аферисты также рассылают сообщения о выигрышах в лотереях и конкурсах, приуроченных к 8 Марта. Чтобы получить приз, жертве предлагают внести «небольшую» сумму за доставку или подтверждение личности.