Мошенники активизировались с новой двухэтапной схемой обмана россиян
Мошенники используют новую двухэтапную схему: сначала звонят под видом службы доставки цветов, требуя код из СМС для «сверки заказа», а затем представляются сотрудниками Роскомнадзора, предлагая «восстановить» доступ к «Госуслугам» и «отозвать микрозайм». Цель — выманить коды доступа к порталу госуслуг.
Злоумышленники действуют по отработанному сценарию: первый звонок поступает якобы от курьерской службы с сообщением о «заказе букета». Жертву просят назвать код из СМС для «подтверждения данных». После этого соединение «обрывается» автоматическим уведомлением о «блокировке небезопасного номера Роскомнадзором».
Второй этап начинается с звонка «сотрудника ведомства» или «службы безопасности», который предупреждает о «попытке мошенничества» и предлагает срочно «заблокировать оформленный на имя жертвы микрозайм». Для «отмены заявки» требуется сообщить приходящие на телефон коды — фактически это пароли доступа к «Госуслугам».
«Сотрудники Роскомнадзора не осуществляют обзвон граждан, не направляют ссылки и не запрашивают персональные данные», — подчеркнули в официальном Telegram-канале ведомства. В МВД РФ подтвердили распространение схемы и призвали граждан не сообщать коды из СМС третьим лицам.
