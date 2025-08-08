Мошенники активизировались с новой двухэтапной схемой обмана россиян

08 августа 2025, 04:19

МВД предупредило о звонках мошенников от имени служб доставки и ведомств

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники используют новую двухэтапную схему: сначала звонят под видом службы доставки цветов, требуя код из СМС для «сверки заказа», а затем представляются сотрудниками Роскомнадзора, предлагая «восстановить» доступ к «Госуслугам» и «отозвать микрозайм». Цель — выманить коды доступа к порталу госуслуг.