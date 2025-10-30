В Японии миллионер лишился 10 миллионов йен из-за любовницы и убил ее
57-летний Акира Исикава из Токио оказался в центре скандала после трагической гибели 24-летней Саной Хирабаяси. Об этом сообщает Japan Today (JT).
Их общение началось в 2022 году на сайте знакомств, и вскоре девушка обратилась к Исикаве с просьбой о помощи. Она заявила, что нуждается в 10 миллионах йен (5,2 миллиона рублей) для погашения долгов кафе, где работает управляющей. Мужчина, обладая значительным состоянием, согласился помочь.
Однако после этого Хирабаяси начала постоянно просить деньги, что привело Исикаву к эмоциональному и финансовому истощению. В ночь на 2 февраля 2023 года пара остановилась в отеле Токио. Утром Исикава покинул гостиницу и больше не вернулся. Сотрудники отеля вскрыли дверь номера на следующий день и нашли девушку без признаков жизни на кровати.
Следователи выяснили, что Исикава напал на Хирабаяси, когда она спала. Он несколько раз ударил её ножом в грудь и шею. Полиция арестовала мужчину по записям с камер видеонаблюдения. Во время обыска у него дома нашли два ножа, один из которых имел следы крови. 29 октября 2025 года Исикава признал свою вину. Судебное разбирательство продолжается.
