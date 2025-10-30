Беременная москвичка столкнулась с угрозой потери квартиры из-за бывшей хозяйки
Москвичка Юлия оказалась в сложной ситуации после покупки квартиры у пенсионерки Аллы. История началась летом 2023 года, когда женщина решила улучшить свои жилищные условия перед родами. Она взяла кредит и купила жилье за 9 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Перед сделкой Юлия тщательно проверила все документы. Психиатр и нарколог подтвердили, что Алла вменяема. Нотариус заверил законность сделки. Однако после оформления документов пенсионерка отказалась покидать квартиру.
Юлия обратилась в суд, который вынес решение о выселении. Исполнительная служба провела операцию по освобождению жилья, и только тогда Алла согласилась уехать.
Спустя полтора года после продажи пенсионерка неожиданно подала иск о признании сделки недействительной. Она утверждает, что продала квартиру под давлением мошенников и не получила деньги. В ответ Юлия и её адвокат Марина Кельбах требуют с Аллы почти миллион рублей за незаконное проживание и неосновательное обогащение. Они делают всё возможное, чтобы сохранить квартиру за Юлией.
