Беременная москвичка столкнулась с угрозой потери квартиры из-за бывшей хозяйки

30 октября 2025, 09:39

Фото: iStock/simpson33

Москвичка Юлия оказалась в сложной ситуации после покупки квартиры у пенсионерки Аллы. История началась летом 2023 года, когда женщина решила улучшить свои жилищные условия перед родами. Она взяла кредит и купила жилье за 9 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.