Мошенники используют новую схему со встречным переводом
МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, связанной со «встречным переводом». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Злоумышленники обещают жертве крупный выигрыш, доход от инвестиций или иную выплату, однако для получения денег требуют внести дополнительную сумму. В ход идут такие предлоги, как «верификационный депозит», «гарантийный перевод», «антифрод-проверка», «конвертационный платёж» и другие.
В министерстве подчёркивают, что в итоге деньги получают только аферисты. Легальные платёжные системы не проводят подобных процедур, а реальные комиссии и сборы никогда не предусматривают встречного перевода.
