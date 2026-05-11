Волонтёры Питера выхаживают осиротевших бельчат, найденных в оживлённой части парка

Фото: iStock/Wirestock

В Санкт-Петербурге волонтёры пришли на помощь двум бельчатам, оставшимся без матери. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры милых животных.



Маленьких грызунов обнаружили в Выборгском районе, со стороны Светлановского проспекта — в оживлённой части парка. Всего нашли трёх бельчат, но к волонтёру сообщества помощи бельчатам «БелкинБалкон» привезли только двоих. Ими оказались брат и сестра.

После обследования специалисты выявили у малышей несколько проблем со здоровьем: пневмонию, обезвоживание и истощение. Кроме того, у мальчика-бельчонка повреждён хвост — вероятно, на него напали вороны. Отмечается, что волонтёры окажут грызунам необходимую помощь.

Мария Моисеева

