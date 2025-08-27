Мошенники начали оживлять фотографии и создавать видео с дипфейками ради денег

27 августа 2025, 06:25

МВД: Мошенники создают видео с дипфейками родственников и выманивают деньги

Фото: iStock/artoleshko

В России мошенники активно применяют технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков знакомых и родственников своих жертв. «Родные» якобы просят дать денег взаймы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.