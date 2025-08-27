Россиянам напомнили, какие виды пенсий вырастут в 2026 году

27 августа 2025, 05:52

Депутат ГД Говырин: Страховые пенсии будут проиндексированы дважды в 2026 году

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2026 году в России планируют проиндексировать страховые пенсии дважды, а также повысить выплаты для инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца. Соответствующую информацию ТАСС предоставил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.





Парламентарий уточнил, что индексация пенсий в РФ закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. У каждого вида выплат свои даты.





«Социальные пенсии пересматриваются 1 апреля, страховые пенсии неработающих традиционно индексировались в начале года, а с 2026 года для них вводится двухэтапный порядок — 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным Социального фонда России)», — сказал Говырин.