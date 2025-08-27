Россиянам напомнили, какие виды пенсий вырастут в 2026 году
Депутат ГД Говырин: Страховые пенсии будут проиндексированы дважды в 2026 году
В 2026 году в России планируют проиндексировать страховые пенсии дважды, а также повысить выплаты для инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца. Соответствующую информацию ТАСС предоставил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.
Парламентарий уточнил, что индексация пенсий в РФ закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. У каждого вида выплат свои даты.
«Социальные пенсии пересматриваются 1 апреля, страховые пенсии неработающих традиционно индексировались в начале года, а с 2026 года для них вводится двухэтапный порядок — 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным Социального фонда России)», — сказал Говырин.
Говырин также напомнил, что с начала 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, которым будут учтены все пропущенные во время работы повышения.
В расчетах правительства берется ориентир на 9%-ное увеличение выплат, исходя из прогнозируемой инфляции, планов Социального фонда по индексации и заявлений Минтруда о необходимости компенсировать рост цен.
