«Сдать женщину за копейку одобрения»: Курбан Омаров, который ушел от Бородиной, пояснил, почему измена — не самое страшное

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)
Курбан Омаров поделился размышлениями о том, какой мужчина по-настоящему опасен для женщины, назвав измену меньшим злом, чем предательство ради чужого одобрения. Бизнесмен, чей брак с Ксенией Бородиной развалился из-за его неверности, теперь счастлив с новой женой Валерией.
44-летний Курбан не отрицает своих ошибок. Ксения обвиняла его в романах на стороне, включая связь с Валерией, начавшуюся до развода. Омаров признает, что любовь к телеведущей угасла, и, несмотря на попытки сохранить семью ради детей, он полюбил другую.
При этом Омаров не верит, что измена женщине и выбор другой дамы сердца является самым негативным, что мужчина может сделать в отношениях.
Он признавал, что чувствует вину перед Ксенией и детьми, но объяснялся, что сердцу не прикажешь. И заодно говорил, что на Валерии вины не лежит никакой — она не знала, что ее любимый женат. Когда измена вскрылась, то молодая девушка почти разорвала отношения, однако Омаров потратил много времени на убеждение и все же уговорил ее дать ему второй шанс.
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При этом Омаров не верит, что измена женщине и выбор другой дамы сердца является самым негативным, что мужчина может сделать в отношениях.
Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)
«Самый страшный мужчина для женщины — не тот, кто ушел. И даже не тот, кто изменил. А тот, кто готов сдать свою женщину за копейку чужого одобрения. Кто ставит на алтарь уважения все, причем уважения перед такими же никчемными, мелкими мужиками, как он сам. Этот «мужик» никогда не будет думать, что чувствует женщина рядом с ним. Что ей больно. Что она устала. Что она вкладывает в него свою молодость, красоту, любовь, свое терпение. Ему наплевать», — передает слова Курбана «StarHit».
Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)
Он признавал, что чувствует вину перед Ксенией и детьми, но объяснялся, что сердцу не прикажешь. И заодно говорил, что на Валерии вины не лежит никакой — она не знала, что ее любимый женат. Когда измена вскрылась, то молодая девушка почти разорвала отношения, однако Омаров потратил много времени на убеждение и все же уговорил ее дать ему второй шанс.
Курбан Омаров с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)
«Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть, уже после развода, и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения», — рассказывал Омаров.Курбан уверяет, что Валерия из верующей семьи, где ценят честность, и их союз построен на взаимном уважении. Недавно у пары родился сын: мальчик появился на свет 1 февраля. Для молодой мамы это первый ребёнок, а для Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева