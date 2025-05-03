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«Сдать женщину за копейку одобрения»: Курбан Омаров, который ушел от Бородиной, пояснил, почему измена — не самое страшное

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал о поведении мужчин, которое хуже измены
Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан Омаров поделился размышлениями о том, какой мужчина по-настоящему опасен для женщины, назвав измену меньшим злом, чем предательство ради чужого одобрения. Бизнесмен, чей брак с Ксенией Бородиной развалился из-за его неверности, теперь счастлив с новой женой Валерией.
44-летний Курбан не отрицает своих ошибок. Ксения обвиняла его в романах на стороне, включая связь с Валерией, начавшуюся до развода. Омаров признает, что любовь к телеведущей угасла, и, несмотря на попытки сохранить семью ради детей, он полюбил другую.

При этом Омаров не верит, что измена женщине и выбор другой дамы сердца является самым негативным, что мужчина может сделать в отношениях.

Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

«Самый страшный мужчина для женщины — не тот, кто ушел. И даже не тот, кто изменил. А тот, кто готов сдать свою женщину за копейку чужого одобрения. Кто ставит на алтарь уважения все, причем уважения перед такими же никчемными, мелкими мужиками, как он сам. Этот «мужик» никогда не будет думать, что чувствует женщина рядом с ним. Что ей больно. Что она устала. Что она вкладывает в него свою молодость, красоту, любовь, свое терпение. Ему наплевать», — передает слова Курбана «StarHit».

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Он признавал, что чувствует вину перед Ксенией и детьми, но объяснялся, что сердцу не прикажешь. И заодно говорил, что на Валерии вины не лежит никакой — она не знала, что ее любимый женат. Когда измена вскрылась, то молодая девушка почти разорвала отношения, однако Омаров потратил много времени на убеждение и все же уговорил ее дать ему второй шанс.

Курбан Омаров с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)

«Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть, уже после развода, и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения», — рассказывал Омаров.
Курбан уверяет, что Валерия из верующей семьи, где ценят честность, и их союз построен на взаимном уважении. Недавно у пары родился сын: мальчик появился на свет 1 февраля. Для молодой мамы это первый ребёнок, а для Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

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«Мы сожгли себе руки! И у меня деформировались все кольца»: Кристина Асмус поделилась опытом от похода на шоу в Париже
Кристина Асмус рассказала о шоу в Париже, после которого у нее деформировались кольца
03 мая 2025, 03:59

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Кристина Асмус поделилась восторгом от балета в Париже, который перевернул ее восприятие искусства. В новой публикации актриса рассказала, как израильская постановка в Опере Гарнье вызвала бурю эмоций и вдохновила на режиссерские мечты. ывшая жена Гарика Харламова также добавила в личный блог новые фото из столицы Франции.
36-летняя Кристина, путешествуя по Европе, остановилась в Париже, где решила посетить балет в легендарной Опере Гарнье. Выбрав израильскую постановку, она не ожидала, что окажется в эпицентре настоящего чуда.

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Спектакль словно погрузил ее в коллективный транс с другими зрителями: актриса признается, что испытывала желание смеяться, плакать, кричать и даже летать.

«Тот самый случай, когда ты привстаёшь с кресла и не понимаешь как это сделано и как такое вообще возможно?! (...) Или это не из-за спектакля? В общем, мне снесло башку от этого шоу! И впервые после учёбы на режиссуре меня посетила мысль, что что-то подобное я бы хотела поставить», — поделилась она.
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Аплодисменты в конце постановки были долгими. Асмус отметила, что после двадцать шестого крика «Браво!» подумала: она действительно попала на какое-то редкое, историческое событие. Как оказалось, не зря. В тот день прима Парижской оперы Людмила Пальеро завершала карьеру, и вся труппа выстроилась на сцене в ее честь, выведя балерину вперед.

«Кажется, что даже триумфы на Канском кинофестивале не знавали таких долгих хлопков. Мы сожгли себе руки и у меня деформировались все кольца!», — рассказала Асмус.
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Кристина, которая не знала об этом на момент выбора постановки, считает, что именно интуиция привела ее на уникальное событие.

19 апреля «Радио 1» передавало, что Асмус улетела во Францию после скандала на съёмочной площадке. Актриса исполняет главную роль в сериале «Склиф». Однако недавно стали распространяться слухи о том, что Асмус отстранили от съёмок из-за конфликтного поведения с командой. Артистка опровергла эти домыслы, назвав их ложью. Однако вскоре руководство телеканала ТНТ всё же подтвердило эти сведения.

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«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц
Анна Заворотнюк выложила совместные фото с сыном, которому исполнился месяц
03 мая 2025, 01:35

Анна Заворотнюк с сыном (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк растрогала фанатов, опубликовав уютные фото с сыном, которому 2 мая исполнился месяц. Дочь Анастасии Заворотнюк признается, что рождение ребенка перевернуло ее мир, наполнив его новым смыслом.
В трогательном сообщении под постом с фотографиями 28-летняя Анна поделилась, что с появлением сына она открыла для себя невероятные чувства: любовь, разрывающую сердце, и нежность, переполняющую душу. Она ощущает, что теперь все в ее жизни встало на свои места, и не представляет, как жила без малыша.

По словам Анны, материнство изменило ее взгляд на мир — она стала лучше понимать родителей и детей, восприятие мира изменилось.

Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

«Весь мой мир перевернулся на 180 градусов! Не то что бы раньше я жила хуже, совсем нет, просто как-то по другому. Сейчас всё вокруг резко наполнилось таким большим смыслом», — призналась она.
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с 2022 года замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара, поженившаяся после знакомства во время учебы в университете США, стала родителями в апреле. Тимур предпочитает оставаться в тени, избегая внимания публики, и Анна редко публикует совместные фото, но ее посты о сыне полны тепла и любви.

Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Кстати, в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.

«Спасибо, что ты выбрал именно нас (родителями), мы тебя безумно любим и всегда будем рядом», — заключила в своем последнем посте счастливая мама.
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«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
Александр Ревва рассказал в интервью о разочаровании в отце и любви к близким
03 мая 2025, 00:18

Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

В недавнем интервью Александр Ревва раскрыл боль детства, рассказав о сложных отношениях с родителями и их равнодушии. В 50 лет шоумен делится, как отсутствие поддержки отца и неприятие матери до сих пор оставляют след в его душе, а также объясняет, что для него значит «любовь».
Артист редко касается личного, но на этот раз, говоря о своем жизненном пути, он вспомнил непростое детство. Ревва воспитывался в неполной семье, поскольку отец ушел рано. Его мать, Любовь Николаевна, любила сына, но при этом настоящего отца маленькому Саше так и не нашла. То и дело появлялись новые отчимы, которых мама представляла как «новых пап», что сбивало с толку юного Александра.

«Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам», — признавался юморист в интервью на YouTube-канале «Антон Штейн».
Александр Ревва и Антон Штейн (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

На вопросы ребенка о «смене» отца мама была вынуждена говорить: «Забыли. Он негодяй».

Ревва признался, что, как многие дети в таких ситуациях, грезил о встрече с отцом. Фантазировал увидеть «идеального папу», надеялся, что тот окажется хорошим человеком — хотя факт, что отец не искал встречи, наталкивал на негативные мысли.

«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
Мечта войти в контакт с родным отцом сбылась в 18 лет, но оказалась далеко не радостным событием. Отец заявил, что Александр родился случайно и что он никогда не любил его мать, оставив сына с чувством горечи.

«Первая встреча, первые слова его… И он говорит, что ты родился по залету? Сказал, что никогда не любил мою мать. Видно, он сидел с этим, почему-то хотел сказать, именно мне хотел сказать. И в этот момент у меня разрушился весь этот (выдуманный) образ», — эмоционально заключил Ревва, уточняя, что при этом отец сам вышел на связь.
Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

Эти события закалили Ревву. Он стал благодарен судьбе за то, что рос с матерью, иначе мог бы стать черствым. К тому же любовь ему дарила еще и бабушка: артист отметил, что она сыграла важнейшую роль в его жизни. Воспоминания о ней полны тепла.

К сожалению, сейчас отношения с матерью несколько натянутые: Любовь не принимает жену Саши Анжелику и отказывается общаться с внуками. Это ранит артиста, который всегда мечтал о большой, дружной семье за общим столом. Он считает, что неприятие матери — несправедливое испытание, возможно, связанное с ее эгоизмом.

Настоящую поддержку Ревва сейчас видит в Анжелике, которая стала для него опорой и вдохновением.

Александр Ревва с женой Анжеликой (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

«Любовь — это чувство. Это пространство, энергия. (...) Знаешь, как таблетку в стакан бросаешь, а потом от нее исходят шипучие пузырьки? Я смотрю на таблетку, которая растворяется, и думаю — это любовь. Мое состояние, когда все время эти пузырьки, такое счастье и радость», — объяснил Александр свои отношения с Анжеликой, подчеркивая, что его чувства не становятся слабее с возрастом.
Рассуждая о привязанности, итог он подвел следующий: «У любви нет времени. Ты любишь или не любишь. Все очень просто, все понятно».

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Кристина Орбакайте пригрозила властям Латвии, запретившим ее въезд
Кристина Орбакайте: отмена концерта в Латвии нарушает международное право
02 мая 2025, 20:45

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Власти Латвии накануне внесли Кристину Орбакайте в «черный список» по запросу спецслужбы, которая напомнила о ее выступлениях в Крыму. Популярной певице также предъявили обвинения в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». В результате ей был запрещен въезд в страну, что помешает ее концерту в Юрмале, запланированному на 1 июня.
Сегодня Орбакайте отреагировала на решение латвийских властей, опубликовав в своем блоге видео с фрагментами своих выступлений и статьями о запрете на въезд в Латвию. Артистка выразила свое недовольство таким наказанием.

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение, касающееся артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых основан современный мир. Такое решение затрагивает не только мои права как исполнителя, но и основы международного права и свободы слова», — отметила Кристина.
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«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна
Прохор Шаляпин заявил, что ему неинтересна личная жизнь Михаила Галустяна
02 мая 2025, 20:25

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)

Певец Прохор Шаляпин высказался о переменах в личной жизни юмориста Михаила Галустяна. Он отметил, что не считает коллегу другом и ему неинтересно, что происходит в жизни Михаила.
Напомним, 30 апреля Галустян объявил о разводе с супругой после 18 лет совместной жизни. В сети начали обсуждать слухи о том, что у комика появилась новая возлюбленная — визажистка по имени Милена, которая сопровождала его в поездках и сейчас ждет ребенка.

Шаляпин заявил, что не следит за семьей Галустяна и считает, что жизнь состоит из различных этапов: «Люди рождаются, умирают, крестятся, женятся и разводятся».

Он подчеркнул, что они не являются близкими друзьями, так как лишь работали вместе над несколькими проектами.

«Я стараюсь не вмешиваться в чужие дела, не знаю всех деталей и даже не интересуюсь этим», — добавил Прохор.
Для него главное, чтобы все были счастливы.

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